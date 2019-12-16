Kante, Real Madrid'i istiyor

Chelsea'nin Fransız futbolcusu N'golo Kante, takımdan ayrılmak istiyor. Yaz transfer döneminde yeni bir maceraya atılmanın hesaplarını yapan 28 yaşındaki oyuncunun hedefi ise Real Madrid forması giymek.

16 Aralık 2019 Pazartesi - 11:20
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Geçtiğimiz yıl Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan Chelsea'nin yıldız oyuncusu N'golo Kante, kariyerinde yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor.
 
Yaşadığı sakatlıklardan dolayı özellikle geçtiğimiz sezon uzun süre sahalardan uzak kalan Kante, Maviler ile çıktığı 156 maçta 13 bin 42 dakika görev aldı ve 11 gol, 7 asistlik performans sergiledi. İngiliz medyasına göre Londra ekibiyle yollarını ayırmak isteyen başarılı futbolcunun ilk tercihi Real Madrid olacak.
 
Zidane faktörü ön planda
 
Bu söylentileri destekleyen en büyük etken olarak ise Kante'nin, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile olan güçlü ilişkisi gösteriliyor. Zidane'ın da orta sahayı güçlendirme adına 28 yaşındaki Fransızın takıma katılmasına sıcak baktığı ve yaklaşık 100 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli ödenilmesi beklenen transfer için Başkan Florentino Perez'i ikna etmeye çalıştığı da konuşulanlar arasında.
 
Juventus ve Münih de devrede
 
Kante'yi renklerine bağlamak isteyen kulüpler arasından İtalya'dan Juventus, Almanya'dan Bayern Münih de bulunuyor. Ancak 2023 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunan tecrübeli orta sahanın önceliği Real Madrid. Tüm bunlar göz önüne alındığında 2018-2019 sezonunda Chelsea'de 'yılın oyuncusu' seçilen N'golo Kante'nin önümüzdeki yaz Maviler'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
 

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