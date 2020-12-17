Kaptan Belhanda, Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye attı!

Kupa maçının 70. dakikasında kazanılan serbest vuruşu kullanmak isteyen Emre Akbaba’nın elinden topu zorla alarak atışı yapan Faslı futbolcunun G.Saray Kaptanı olarak sergilediği bu tavırdan Fatih Terim’in çok rahatsız olduğu öğrenildi.

17 Aralık 2020 Perşembe - 8:03 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 8:06
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Belhanda, kaptan olarak sahaya çıktığı Darıca maçındaki hareketi ile G.Saray’da yine tartışma yarattı. Faslı futbolcu ilk yarıda penaltıyı ağlara gönderirken 70. dakikada kazanılan frikiği Emre Akbaba kullanmak isterken Belhanda, takım arkadaşının elinden topu sert şekilde çekip atışı kendisi kullandı. Kaptan Belhanda’nın sergilediği bu davranışı Fatih Terim’den de kulübede tepki aldı.
 
Serbest vuruştan tek golü var
Emre'ye izin vermeyen Belhanda’nın kariyerinde serbest vuruştan ilk ve son golünü ise tam 9 yıl önce attığı ortaya çıktı. Faslı, 6 Ağustos 2011’de Montpellier’de forma giyerken Auxerre maçında ilk golü frikikten ağlara göndermişti. Tecrübeli oyuncunun o günden bu yana serbest vuruştan hiç skor üretemediği de böylece gün yüzüne çıktı. Falcao yokken penaltıları kullanan Belhanda bu tavrı ile kulüpteki geleceğini de tartışmaya açtı.
 
Karagümrük maçında kulübede
Bugüne kadar oyuncusunu kazanmak adına tolerans gösteren Fatih Terim’in de kaptanının sergilediği tavrın rahatsız olduğu öğrenildi. Geçmişte G.Saray taraftarı ile tartışmak başta olmak üzere birçok vukuata imza atan Belhanda’nın bu hareketi ile aslında kendi geleceğini de ateşe attığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Çünkü sarı kırmızılılar, Faslının ücretini düşürerek 2.5 yıllık yeni sözleşme yapmayı gündemine almıştı.
 

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Etiketler: Galatasaray Belhanda Fatih Terim
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