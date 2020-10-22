Karabağ, Avrupa Ligi maçını İstanbul'da oynayacak

22 Ekim 2020 Perşembe - 20:17
| Son Güncelleme : 22 10 2020 - 20:17
UEFA Avrupa
Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor
ile aynı grupta yer alan Azerbaycan
ekibi Karabağ
'ın iç saha maçlarını Türkiye'de oynama isteğine UEFA
'dan olumlu cevap geldi.
Karabağ, gruptaki ilk iç saha maçında 29 Ekim
Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim
Stadyum'unda İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. İç sahada oynanan diğer maçlar için henüz karar alınmazken, Azerbaycan ekibi kalan karşılaşmaları da Türkiye'de oynamak istiyor. Konuyla ilgili son kararı ise UEFA verecek