Karagümrük bombayı patlatıyor! Biglia...

Süper Lig'e 3-0'lık Malatyaspor galibiyeti ile başlayan Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia'yı transfer ediyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi - 9:02
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan transferde İdrissa Doumbia bombası! Beşiktaş, Nikola Kalinic'in transferini bitiriyor! PSG, Marsilya'ya yıkıldı! 5 kırmızı kart... Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand İstanbul'da! Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'tan penaltı ve hakem isyanı!

Zukanovic, Mevlüt Erdinç, Vato, Aatif, Enzo Roco gibi birçok önemli transfere imza atan Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük, sezonun ilk maçında Yeni Malatyaspor engelini 3-0'lık net galibiyetle geçmeyi başarmıştı. İtalyan basını da transfer çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Siyahlı ekip için flaş bir iddia ortaya attı. Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Lucas Biglia'nın, Karagümrük ile 2 yıllı kanlaşmaya vardığı ve bu hafta Türkiye'ye geleceği belirtildi.
 
Sözleşmesi sona erdi
Futbola Argetinos Juniors'ta başlayan ve ardından İndependiente'ye transfer olan Biglia, daha sonra Avrupa'da Anderlecht, Lazio ve Milan formaları giymişti. Geçtiğimiz günlerde Milan ile sözleşmesi sona eren Biglia'nın bonservis bedeli bulunmuyor. 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 58 kez Arjantin Milli Takımı'nda oynayıp 1 de gol attı.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Süper Lig Karagümrük Biglia Milan
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Spor yazarları Trabzonspor - Beşiktaş maçı sonrası neler dedi? 'Bizi fena yaptılar...' Spor yazarları Trabzonspor - Beşiktaş maçı sonrası neler dedi? 'Bizi fena yaptılar...'
Fenerbahçe ve Beşiktaş Ze Luis için yarışıyor!Fenerbahçe ve Beşiktaş Ze Luis için yarışıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun 30 gol 15 tarifi yaptığı 2 golcü! İşte Emre Belözoğlu'nun 30 gol 15 tarifi yaptığı 2 golcü! Fransızlar'dan Burak Yılmaz yorumu! Gol atamadı ama...Fransızlar'dan Burak Yılmaz yorumu! Gol atamadı ama...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.