Karagümrük - Fenerbahçe: 1 - 2

13 Şubat 2021 Cumartesi - 18:20
| Son Güncelleme : 13 02 2021 - 21:00
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'nin gollerini 19. dakikada Thiam ve 53. dakikada Valencia kaydetti. Karagümrük'ün golünü ise 67. dakikada Borini attı.
VAR iptal etti
75. dakikada Fatih Karagümrük'ün Andrea Bertolacci ile bulduğu gol ofsayt gerekçisiyle iptal edildi. Fenerbahçe 51 puanla zirvede yer aldı. Karagümrük ise 37 puanla 8. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
90'
Sol kanattan Biglia'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Altay
topu yumrukladı.
84' Maçta bu dakikalarda tempo iyice düştü.
84' Fatih Karagümrük'te Koray yerini Salibur'a bıraktı.Koray Altinay - Yannis Salibur
81'
Fenerbahçe'de Caner Erkin
yerini Tisserand'a bıraktı.Caner Erkin - Marcel Tisserand
81'
Fenerbahçe'de Mert Hakan, Mesut Özil'in yerine oyun
a dahil oldu.Mesut Özil - Mert Hakan Yandas
81' Fenerbahçe'de Valencia yerini Ferdi'ye bıraktı.Enner Valencia - Ferdi Kadioglu
76' Fatih Karagümrük'te Bertolacci yerini Emre Çolak'a bıraktı.Andrea Bertolacci - Emre Colak
76' Fatih Karagümrük'te Ndao yerini Lens'e bıraktı.Alassane Ndao - Jeremain Lens
76' Fatih Karagümrük, Bertolacci'nin golüyle öne geçti! VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.
72' Direkten döndü. Bertolacci'nin sağdan direkt kaleye gönderdiği köşe vuruşunda kaleci Altay'ın müdahalesinin ardından top direkten oyun alanına döndü.
70' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel yerini Samatta'ya bıraktı.Bright Osayi-Samuel - Mbwana Samatta
70' Tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşta Mesut Özil'in vuruşunda top direk dibinden dışarı gitti.
67' Fatih Karagümrük farkı 1 'e indirdi! Borini'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kals vuruşunda top uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu.Gol - Fabio Borini
59' Fatih Karagümrük bir kez daha gole yaklaştı! Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Thiam'ın ters vuruşunda kaleci Altay son anda topu kornere çeldi.
58' Fatih Kragümrük'te Jimmy Durmaz yerini Castro'ya bıraktı.Jimmy Durmaz - Lucas Castro
58' Fatih Karagümrük'te Ademi yerini Sobiech'e bıraktı.Kemal Ademi - Artur Sobiech
57' Fatih Karagümrük gole yaklaştı! Savunma arkasına Ndao'nun ceza sahası sol çaprazda şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.
55' Fenerbahçe etkili geldi! Osayi-Samuel'in süratle getirip altı pasa çevirdiği topta, Fenerbahçeli futbolcular topa dokunamadı.
53' Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Jimmy Durmaz'dan topu kapan Ozan'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Valencia'nın aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu!Gol - Enner Valencia
50' Osayi-Samuel'in ceza yayından şutunda top direk dibinden dışarı gitti!
48' Fatih Karagümrük gole yaklaştı! Jimmy Durmaz'ın yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Bertolacci'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
41' Fenerbahçe'de Caner Erkin, Ndao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Caner Erkin
38' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Mesut Özil'in sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topu arka direkte Thiam'ın önüne düştü. Thiam'ın cılız şutunda kaleci Aykut topu kornere gönderdi.
35' Maçta bu dakikalarda tempo düştü.
27' Karagümrük etkili geldi! Sol kanattan gelen ortada Bertolacci'nin kafa vuruşunda top direk dibinden dışarı gitti.
19' Mesut Özil'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top kale önünde Thiam'ın önünde kaldı. Thiam'ın vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Mame Thiam
16' Fenerbahçe'de Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında Thiam'a gelen topu Roca kafayla uzaklaştırdı.
12' Fatih Karagümrük, gole çok yaklaştı! Jimmy Durmaz'la verkaça giren Kemal Ademi savunma arkasına sarktı. Ademi'nin ceza yayından şutunda kaleci Altay topu kornere gönderdi.
4' Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren N'dao'nun çevirdiği topa Kemal Ademi dokunamadı!
İLK 11'LER!
Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech.
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Valencia, Thiam