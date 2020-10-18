Karagümrük kaçtı Kasımpaşa yakaladı

Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Kasımpaşa 'yı konuk etti.

Vefa Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karagümrük, 45+1. dakikada Artur Sobiech'in golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa 47. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Karagümrük'te oyun a 69. dakikada Badou Ndiaye'nin yerine giren Jimmy Durmaz, 74. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligdeki ikinci beraberliğini alan Karagümrük, puanını 8 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Bu sezon ilk kez sahadan beraberlikle ayrılan Kasımpaşa ise puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı.

Karagümrük, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Göztepe'yi ağırlayacak.