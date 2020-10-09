Kararını verdi! 'Şu 5 Ekim bir geçsin...'

Galatasaray'ın önce Avrupa Ligi'nde Rangers sonra da Süper Lig'de Kasımpaşa 'ya mağlup olunması, camiada ortamın gerilmesine neden olmuştu.

Terim, Kasımpaşa mücadelesinde sahayı maç bitmeden terk ederken, bu tepkisinin hem oyuncularına hem de transfer taleplerini yerine getiremeyen yönetime olduğu net bir şekilde anlaşılmıştı.

Ancak Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının, Terim ile yaptıkları kritik toplantı sonrası kara bulutlar bir anda dağıldı, tecrübeli hoca da an itibarıyla sadece işine konsantre oldu.

Artık Avrupa da yok

Transferin son günü öncesi, "Şu 5 Ekim bir geçsin, ne var ne yok bir bakalım" diyen deneyimli teknik adamın, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda da "Elimizdekilerle şu an için çalışmaya devam edeceğiz. Ben de sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Artık Avrupa da olmadığı için eldeki kadroyla Süper Lig'de takımı şampiyonluk mücadelesinin dışına çıkarmadan Ocak ayına yani transfer dönemine hasarsız şekilde götürmek isteyen Terim, yönetimden mutlaka ön libero ve kanat takviyesinin yapılmasını istiyor.

Kolları şimdiden sıvadılar

Yönetimin de Terim'in istekleri doğrultusunda şimdiden transferler için kolları sıvadığı konuşuluyor.

Aslan'ın hocası, özellikle maaş yükü yüksek oyuncuları elde tutmak istemiyor. Hem işin ekonomik boyutu hem de takım içi dengelere önem veren Terim, kafasındaki değişim planına da böylece bir yerden başlamayı amaçlıyor. Artık başarıya aç, motivasyonu yüksek ve maaş bütçesi dengeli bir takım kurmayı düşünen deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray 'ın geleceğini de bu sayede sağlama almayı hedefliyor.

(Aksam)