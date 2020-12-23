Karius fiyaskosu! 4 şut çektiler 3'ü gol oldu

Paderborn ile oynanan maçta ilk 11'de başlayan Karius dün akşam 3 gol yedi.

23 Aralık 2020 Çarşamba - 11:50
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Almanya Kupası'nda Union Berlin, Paderborn ile karşılaşırken Loris Karius, bu maçta ilk kez Union Berlin forması giydi.
 
Union Berlin, Paderborn'a 3-2 mağlup olarak kupadan elenirken ilk maçına çıkan Loris Karius, ikinci lig takımından 3 gol yiyerek maçın en kötülerinden birisi oldu.
 
4 ŞUTUN 3'Ü GOL OLDU
 
Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius, kalesine gelen 4 şutun sadece 1'ini kurtarırken yenilen 3 gole engel olamadı.
 
Maçın ardından Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, Karius'un arkasında dururken ''Karius çok yalnız kaldı, takım halinde ona yardım edemedik. Bu yenilginin telafisini yapmak zorundayız.'' sözlerini kullandı.
 
 

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Etiketler: karius union berlin Paderborn
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