Karius fiyaskosu! 4 şut çektiler 3'ü gol oldu

Almanya Kupası'nda Union Berlin , Paderborn ile karşılaşırken Loris Karius, bu maçta ilk kez Union Berlin forması giydi.

Union Berlin, Paderborn'a 3-2 mağlup olarak kupadan elenirken ilk maçına çıkan Loris Karius, ikinci lig takımından 3 gol yiyerek maçın en kötülerinden birisi oldu.

4 ŞUTUN 3'Ü GOL OLDU

Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius, kalesine gelen 4 şutun sadece 1'ini kurtarırken yenilen 3 gole engel olamadı.

Maçın ardından Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, Karius'un arkasında dururken ''Karius çok yalnız kaldı, takım halinde ona yardım edemedik. Bu yenilginin telafisini yapmak zorundayız.'' sözlerini kullandı.