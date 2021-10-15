Karius patladı! 'İnternette bazı aptallar var...'

Beşiktaş'ın eski Alman kalecisi Loris Karius kendisini eleştiren Liverpool taraftarlarına "İnternette bazı aptallar var, onlar asla Liverpool taraftarı değil." sözlerini kullandı.

15 Ekim 2021 Cuma - 9:38
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Loris Karius, verdiği röportajda kendisini eleştiren Liverpool taraftarlarına cevap verdi.
 
İnternet ortamında haksız eleştirilere maruz kalmaya devam ettiğini belirten Alman kaleci yaptığı açıklamada, "İnternette bazı aptallar var, onlar asla Liverpool taraftarı değil. Liverpool tribünleri her ne olursa olsun futbolcusunun arkasında durur, emin olabilirsiniz. 2018'deki kötü günlerden sonra Anfield'a ilk çıktığımda bana tezahürat yapmalarını unutamam" diye konuştu.
 
Karius 2018 yılında Beşiktaş'a kiralanmış, 2 yıl siyah beyazlıların formasını giydikten sonra Liverpool'a geri dönmüştü. Klopp tarafından forma şansı verilmeyen Karius şimdilerde Union Berlin'de kiralık olarak forma giyiyor.

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Etiketler: karius liverpool
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