Karius patladı! 'İnternette bazı aptallar var...'

Loris Karius, verdiği röportajda kendisini eleştiren Liverpool taraftarlarına cevap verdi.

İnternet ortamında haksız eleştirilere maruz kalmaya devam ettiğini belirten Alman kaleci yaptığı açıklamada, "İnternette bazı aptallar var, onlar asla Liverpool taraftarı değil. Liverpool tribünleri her ne olursa olsun futbolcusunun arkasında durur, emin olabilirsiniz. 2018'deki kötü günlerden sonra Anfield'a ilk çıktığımda bana tezahürat yapmalarını unutamam" diye konuştu.