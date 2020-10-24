Kasımpaşa 0-0 Göztepe

Süper Lig'de 6. hafta maçında Kasımpaşa ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

24 Ekim 2020 Cumartesi - 1:50
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Kasımpaşa ile Göztepe, Süper Lig'de 6. haftada karşı karşıya geldi.
 
Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.
 
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa'nın puanı 8, Göztepe'nin puanı 7'ye yükseldi.
 
Kasımpaşa, ligin 7. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
8. dakikada Koita'nın pasıyla sol çaprazdan içeri giren Hodzic, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Hodzic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
 
13. dakikada Hajradinovic'in defansın arkasına attığı pas sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Hodzic'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu çeldi.
 
20. dakikada Halil Akbunar'ın soldan ortasında müsait durumda topla buluşan Brown Ideye, meşin yuvarlağı soldan dışarı gönderdi.
 
51. dakikada ceza sahası içinde sıfıra inen Hajradinovic'in çektiği şutta meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarı çıktı.
 
87. dakikada Hadergjonaj'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Varga meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.
Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
 
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
 
Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün
 
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Hadadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Alan), Tirpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 84 Varga), Koita
 
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir (Dk. 71 Burekovic), Guilherme (Dk. 89 Cherif
Ndiaye), Yalçın Kayhan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Mossoro (Dk. 58 Tripic), Halil Akbunar, Brown Ideye
 
Sarı kartlar: Dk. 90 4 Ramazan Köse (Kasımpaşa), Dk. 90 4 Soner Aydoğdu (Göztepe)
 
İLK 11'LER
 
Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Koita.
 
Göztepe'nin 11'i: İrfan Can, Gassama, Berkan, Atınç, Mihojevic, Soner, Mossoro, Yalçın, Halil, Guilherme, İdeye.
 

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