Kasımpaşa: 0 - Helenex Yeni Malatyaspor: 0

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

12 Nisan 2021 Pazartesi - 18:40
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15. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul  Taşkıran'ın hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Tetteh'in içeri çevirdiği  meşin yuvarlağa Mustafa Eskihellaç dokunamadı. Arka direkte topu kontrol eden  Fofana'nın pasında meşin yuvarlağı Kasımpaşa savunması uzaklaştırmak istedi. Topu  önünde bulan Acquah'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı  kornere çeldi.
 
34. dakikada Bistrovic'in ceza yayının biraz gerisinden çıkardığı sert  şutta kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
 
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları  değerlendiremedi ve müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
 
47. dakikada Thelin'in sağdan ortasında Bistrovic'in ceza yayı  üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol  etti.
 
71. dakikada Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde Luckassen'in  ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
 
Karşılaşma golsüz tamamlandı.
 
 
Stat: Recep Tayyip Erdoğan 
 
Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir
 
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi,  Sadiku, Bistrovic, Koomson (Dk. 79 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Varga, Thelin
 
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim  Hafez, Acquah, Zeki Yavru (Dk. 90 2 Zuqui), Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Umut  Bulut), Adem Büyük (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş), Fofana (Dk. 83 Malle), Tetteh
 
Sarı kartlar: Dk. 81 Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Dk. 88 Zeki Yavru  (Helenex Yeni Malatyaspor)
 

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Etiketler: Kasımpaşa Helenex Yeni Malatyaspor süper lig
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