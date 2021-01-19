Kasımpaşa:1 Erzurumspor:2

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

AA 19 Ocak 2021 Salı - 1:14
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Maçtan dakikalar
 
16. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta,  Schwechlen'in kafayla indirdiği topa Teikeu röveşata vuruşu yaptı ancak meşin  yuvarlak kalecide kaldı.
 
27. dakikada Emrah'ın soldan kullandığı kornerde Da Costa, topa kafayı  vurdu. Kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda çeldi.
 
31. dakikada Erzurumspor öne geçti. Murat Uçar'ın yerden ortasında  kalecinin ayağıyla müdahale ettiği top Cenk Ahmet Alkılıç'ın önünde kaldı. Cenk  Ahmet, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1.
 
39. dakikada soldan Varga'nın ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan  Thelin'in şutunda, kaleci Szumski topu çeldi ancak meşin yuvarlak tekrar  altıpasın içinde Thelin'in önünde kaldı. İsveçli oyuncunun şutunda top üst  direkten döndü.
 
Mücadelenin ilk yarısı Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
 
56. dakikada Hajradinovic'in pasında topla ceza sahası dışı sol  çaprazda buluşan Varga, şutunu çekti ancak kaleci Szumski meşin yuvarlağı çeldi.
 
68. dakikada Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Ricardo Gomes, Cenk Ahmet  Alkılıç'ın sağdan ortasında topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
 
73. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağdan Hajradinovic'in  kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes'in kafasından seken top Thelin'in önünde  kaldı. İsveçli oyuncu müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
 
76. dakikada sağdan çizgiye inen Ricardo Gomes'in ortasında topla  buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
 
Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
 

 

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Etiketler: Kasımpaşa ERzurumspor Süper Lig
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