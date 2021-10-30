Kasımpaşa: 2 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0

30 Ekim 2021 Cumartesi - 14:37
| Son Güncelleme : 30 10 2021 - 15:53
Kasımpaşa, Spor
Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.
7. dakikada Mounir'den aldığı topla ceza sahasına giren Tetteh'in karşı karşıya pozisyonda düşerken yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
39. dakikada Tetteh'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mounir'in sert şutunda, kaleci Harun Tekin
meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
53. dakikada Travnik'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Ertaç Özbir son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
54. dakikada Kasımpaşa
öne geçti. Eysseric'in soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Sadiku topu uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.
74. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in yine soldan kullandığı kornerde, kale sahasında Umut Bozok kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-0.
Kasımpaşa müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Hakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran (Dk. 23 Harun Tekin), Dirar (Dk. 88 Mehmet Fevzi Yıldırım), Donk (Dk. 46 Brecka), Bruma
, Evren Eren Elmalı
, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan
, Eysseric (Dk. 79 Tarkan
Serbest), Hajradinovic, Jörgensen (Dk. 46 Umut Bozok)
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Karim Hafez (Dk. 82 Bwalya), Aabid, Ndong (Dk. 58 Mallan), Adem Büyük, Mounir, Tetteh
Goller: Dk. 54 Sadiku, Dk. 74 Umut Bozok (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 66 Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa)