Kasımpaşa: 2 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

30 Ekim 2021 Cumartesi - 14:37 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 15:53
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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk  ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.
 
 
7. dakikada Mounir'den aldığı topla ceza sahasına giren Tetteh'in  karşı karşıya pozisyonda düşerken yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin  dibinden auta gitti.
 
39. dakikada Tetteh'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan  Mounir'in sert şutunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
 
53. dakikada Travnik'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf  Erdoğan'ın şutunda, kaleci Ertaç Özbir son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
 
54. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in soldan kullandığı  kornerde, arka direkte iyi yükselen Sadiku topu uzak köşeden filelerle  buluşturdu: 1-0.
 
74. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in yine soldan  kullandığı kornerde, kale sahasında Umut Bozok kafa vuruşuyla topu ağlara  yolladı: 2-0.
 
Kasımpaşa müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
 
 
Stat: Recep Tayyip Erdoğan 
 
Hakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş
 
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran (Dk. 23 Harun Tekin), Dirar (Dk. 88  Mehmet Fevzi Yıldırım), Donk (Dk. 46 Brecka), Bruma, Evren Eren Elmalı, Sadiku,  Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric (Dk. 79 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Jörgensen  (Dk. 46 Umut Bozok)
 
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace,  Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Karim Hafez (Dk. 82 Bwalya), Aabid, Ndong (Dk. 58  Mallan), Adem Büyük, Mounir, Tetteh
 
Goller: Dk. 54 Sadiku, Dk. 74 Umut Bozok (Kasımpaşa)
 
Sarı kart: Dk. 66 Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa)
 
 
 

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Etiketler: süper lig Kasımpaşa Malatyaspor
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