Kasımpaşa 3-2 Denizlispor

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi 3-2'lik skorla kazandı.

11 Aralık 2020 Cuma - 21:31
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Kasımpaşa ile Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı.
 
Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 36 ve 42. dakikada Koita, 51. dakikada Varga kaydetti.
 
Denizlispor'un golleri ise 39. dakikada Recep Niyaz ve 90+2. dakikada Rodallega'dan geldi.
 
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa'nın puanı 15'e yükseldi. Ligde 6 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 6 puanda kaldı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
36. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Tirpan'ın pasında sol kanatta topu kontrol eden Yusuf Erdoğan, bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Koita'nın altıpasın önünde topuğuyla dokunduğu meşin yuvarlak, filelere gitti: 1-0.
 
39. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği sağladı. Bergdich'in kullandığı serbest atışta Sagal'ın ceza sahasında kafayla indirdiği topu altıpasın önünde Recep Niyaz kontrol etti. Bu oyuncunun kaleci Ramazan Köse'yi geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
 
42. dakikada ev sahibi takım ikinci golü buldu. Varga'nın sağdan ortasında Koita'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda yere çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
 
51. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın ceza yayının solundan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'den döndü. Pozisyonu takip eden Varga'nın altıpasın önünde uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.
 
78. dakikada Recep Niyaz'ın sol kanattan kullandığı kornerde, Leismann'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den döndü.
 
90 2. dakikada Yukatel Denizlispor farkı bire indirdi. Recep Niyaz'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yaşanan mücadelede maçın hakemi Ramazan Keleş, Tirpan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Rodallega, kaleci ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 3-2.
 
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
 
Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum
 
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Brecka, Yusuf Erdoğan, Sadiku, Tirpan, Varga, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 72 Anıl Koç), Koita (Dk. 86 Alan)
 
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski (Dk. 56 Mesanovic), Bakalorz (Dk. 85 Muhammet Özkal), Sacko (Dk. 70 Varela), Recep Niyaz, Sagal, Rodallega
 
Goller: Dk. 36 ve 42 Koita, Dk. 51 Varga (Kasımpaşa), Dk. 39 Recep Niyaz, Dk. 90 2 Rodallega (Penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)
 
Sarı kartlar: Dk. 3 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 45 2 Koita (Kasımpaşa), Dk. 45 2 Bakalorz, Dk. 90 6 Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)

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