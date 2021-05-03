Kasımpaşa: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa , konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla 10. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 40'a çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, ligin tamamlanmasına 3 hafta kala kümede kalma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti.

Ligde 13. mağlubiyetini yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise 57 puanda kaldı.

36. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Moubandje'nin savunmanın arkasına havadan pasında Efkan Bekiroğlu, tek pasta meşin yuvarlağı Bareiro ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazda çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

36. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Koomson, pasını Hajradinovic'e verdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

45+ 3. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca 'ya yapılan baskının ardından topla buluşan Tarkan Serbest, ceza yayı üzerinde pasını sol çaprazdaki Varga'ya verdi. Bu oyuncu, bekletmeden meşin yuvarlağı ceza alanındaki Thelin'e aktardı. Thelin, topu kontrol ettikten sonra altıpasın içinde şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Kasımpaşa ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

60. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Haddadi'nin soldan ortasında Caulker kafayla topu uzaklaştırmak istedi. Hajradinovic'in penaltı noktası civarında yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Kalan bölümde 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan Serbest, Haddadi (Dk. 90 Evren Eren Elmalı), Sadiku (Dk. 84 Doğucan Haspolat), Drinkwater (Dk. 64 Bistrovic), Koomson (Dk. 84 Yasin Dülger), Hajradinovic, Varga (Dk. 64 Anıl Koç), Thelin

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Juanfran), Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 61 Kadzior), Efecan Karaca (Dk. 72 Ceyhun Gülselam), Berkan Kutlu, Salih Uçan (Dk. 5 Davidson), Efkan Bekiroğlu, Bareiro (Dk. 72 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 36 ve 60 Hajradinovic, Dk. 45 3 Thelin (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 50 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)