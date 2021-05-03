Kasımpaşa: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 18:07
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Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği  Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.
 
Bu sonuçla 10. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 40'a çıkardı.  Lacivert-beyazlı takım, ligin tamamlanmasına 3 hafta kala kümede kalma yolunda  çok önemli bir galibiyet elde etti.
 
Ligde 13. mağlubiyetini yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise 57 puanda  kaldı.
 
36. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Moubandje'nin  savunmanın arkasına havadan pasında Efkan Bekiroğlu, tek pasta meşin yuvarlağı  Bareiro ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazda  çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
 
36. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir  noktada topla buluşan Koomson, pasını Hajradinovic'e verdi. Bu oyuncunun sağ  çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
 
45+ 3. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'ya  yapılan baskının ardından topla buluşan Tarkan Serbest, ceza yayı üzerinde pasını  sol çaprazdaki Varga'ya verdi. Bu oyuncu, bekletmeden meşin yuvarlağı ceza  alanındaki Thelin'e aktardı. Thelin, topu kontrol ettikten sonra altıpasın içinde  şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
 
Kasımpaşa ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
 
60. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Haddadi'nin soldan ortasında  Caulker kafayla topu uzaklaştırmak istedi. Hajradinovic'in penaltı noktası  civarında yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
 
Kalan bölümde 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve  Kasımpaşa karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
 
Stat: Recep Tayyip Erdoğan 
 
Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral
 
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan Serbest,  Haddadi (Dk. 90 Evren Eren Elmalı), Sadiku (Dk. 84 Doğucan Haspolat), Drinkwater  (Dk. 64 Bistrovic), Koomson (Dk. 84 Yasin Dülger), Hajradinovic, Varga (Dk. 64  Anıl Koç), Thelin
 
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Juanfran), Fatih  Aksoy, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 61 Kadzior), Efecan Karaca (Dk. 72 Ceyhun  Gülselam), Berkan Kutlu, Salih Uçan (Dk. 5 Davidson), Efkan Bekiroğlu, Bareiro  (Dk. 72 Mustafa Pektemek)
 
Goller: Dk. 36 ve 60 Hajradinovic, Dk. 45 3 Thelin (Kasımpaşa)
 
Sarı kart: Dk. 50 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)
 

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Etiketler: süper lig Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor
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