Başakşehir'e Kasımpaşa şoku! Mücadelede 5 gol var

40' Başakşehir'de Visca'nın kullandığı serbest vuruşu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

İlk yarı sona erdi

45' Hakem ikinci yarıyı başlattı.

46' Oyuncu değişikliği

Medipol Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eljero Elia çıkıyor ve yerine Mahmut Tekdemir oyuna giriyor.

58' Edin Visca, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ramazan Köse kurtarıyor.

60' Rakip ceza sahasının sol köşesinde Berkay Özcan topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

62' GOL! Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0 Bengali Koita, gol pasını veren isim.

66' Oyuncu değişikliği Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Yusuf Erdoğan oyundan çıkarken Ricardo Quaresma oyuna giren isim.

68' Ceza sahası içinde topla buluşan Mame Thiam, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

73' Medipol Başakşehir adına şanssız an Edin Visca tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor.

86' Medipol Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

90' Oyuncu değişikliği

Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Bengali Koita çıkıyor ve yerine Gerard Gohou oyuna giriyor. David Pavelka çıkıyor ve yerine Doğucan Haspolat oyuna giriyor.

KARŞILAŞMA SONA ERDİ