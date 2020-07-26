Başakşehir'e Kasımpaşa şoku! Mücadelede 5 gol var

26 Temmuz 2020 Pazar - 17:17
| Son Güncelleme : 26 07 2020 - 19:34
Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaşan Medipol Başakşehir
, Süper Lig’in bu sezonki son maçında Kasımpaşa
’ya konuk oldu. Kasımpaşa mücadeleyi 3-2 kazandı.
Başakşehir'in gollerini 78. dakikada Demba Ba ve 80. dakikada Visca kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini 9. ve 28. dakikada Bengali Koita ile 62. dakikada Yusuf Erdoğan
kaydetti.
Şampiyon Başakşehir sezonu 69 puanla tamamladı. Kasımpaşa ise 43 puanla 10. sırada yer aldı.
GOL: 9' Koita , 28' Koita, 62' Yusuf Erdoğan, 78' Demba Ba, 80' Edin Visca
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
9' Hajradinovic'in ara pasında savunma arkasına sızan Koita'nın vuruşu kaleci Volkan'ın yanından ağlarla buluştu. Koita bu sezon 11. golünü attı.
18' Kasımpaşa'da Aytaç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.
23' Maça su molası verildi
27' Yine Koita attı! Thiam'ın ceza sahasının sağından arka direğe yaptığı ortasını kafa vuruşuyla tamamlayan Koita bir kez daha ağları sarstı.
29' Mehmet Topal sarı kart gördü.
36'
Başakşehir'de Aziz Behich'in ceza sahası dışından çektiği şutu savunmaya çarpıp kaleci Ramazan
'da kaldı.
40' Başakşehir'de Visca'nın kullandığı serbest vuruşu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.
İlk yarı sona erdi
45' Hakem ikinci yarıyı başlattı.
46' Oyuncu değişikliği
Medipol Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eljero Elia çıkıyor ve yerine Mahmut Tekdemir oyuna giriyor.
Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Mehmet Topal
oyundan çıkarken Demba Ba oyuna giren isim.
Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Aziz Behich oyundan çıkarken Gael Clichy oyuna giren isim.
58' Edin Visca, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ramazan Köse kurtarıyor.
60' Rakip ceza sahasının sol köşesinde Berkay Özcan topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
62' GOL! Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0 Bengali Koita, gol pasını veren isim.
66' Oyuncu değişikliği Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Yusuf Erdoğan oyundan çıkarken Ricardo Quaresma oyuna giren isim.
68' Ceza sahası içinde topla buluşan Mame Thiam, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
73' Medipol Başakşehir adına şanssız an Edin Visca tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor.
73' Oyuncu değişikliği Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Berkay Özcan oyundan çıkarken Enzo Crivelli oyuna giren isim.
73' Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Danijel Aleksic oyundan çıkarken Alexandu Epureanu oyuna giren isim.
75' Edin Visca tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
78' GOL Demba Ba topu ağlara gönderiyor. Golün asistini yapan isim Gael Clichy.
79' Oyuncu değişikliği Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Haris Hajradinovic oyundan çıkarken Jorge Fernandes oyuna giren isim.
79' Oyuncu değişikliği Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Mame Thiam oyundan çıkarken Anıl Koç oyuna giren isim.
80' GOL Edin Visca, farkı 1'e indiren golü atıyor. Gael Clichy, gol pasını veren isim.
85' Sarı kart
Kasımpaşa takımında Jorge Fernandes hakem Fırat Aydınus
tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
86' Medipol Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
90' Oyuncu değişikliği
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Bengali Koita çıkıyor ve yerine Gerard Gohou oyuna giriyor. David Pavelka çıkıyor ve yerine Doğucan Haspolat oyuna giriyor.
KARŞILAŞMA SONA ERDİ
Maçın sonucu: Kasımpaşa: 3 - Medipol Başakşehir: 2
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Koita
Başakşehir: Volkan, Aziz, Ponck, Mehmet, Caicara, Gökhan, Berkay, Aleksic, Elia, Visca, Guldbrandsen
KUTLAMALAR BAŞAKŞEHİR'DE
Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nda gerçekleştirecek.
Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.
Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu gibi kulüpte forma giyen eski futbolcular da davet edildi.