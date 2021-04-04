Kasımpaşa - Beşiktaş maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sezona Mehmet Altıparmak'la başlayan, ardından İrfan Buz 'la yola devam eden, arkasından Fuat Çapa'yla anlaşan Kasımpaşa , milli araya girdikten sonra Şenol Can'ı takımın başına getirmişti. Şenol Can da bu sezon Fatih Karagümrük'le başlamış, 30 maç sonunda görevini bırakmıştı. Şenol Can'ı, takımını sahaya çoğu zaman 4-1-4-1 sürerken gördük. Kasımpaşa ise Fuat Çapa ile uzun süredir 4-2-3-1 oynuyordu, zaman zaman 4-1-4-1 denenmişti. Aytaç Kara, Danny Drinkwater ve Haris Hajradinovic nasıl kullanılacak merak konusu... Isaac Kiese Thelin ve Fode Koita'nın nasıl harmanlanacağı da ayrı bir merak konusu. Sezonu kapatan Julian Jeanvier ve son 5 maçta forma giymeyen Armin Hodzic'in maça yetişmesi beklenmiyor. Tarkan Serbest ve Yusuf Erdoğan 'ın durumları maç saati netleşecek.

Milli ara öncesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş Galatasaray 'ın dün Hatay deplasmanında yenilmesi sonrası zirvedeki farkı iyice açma şansı yakaladı. Siyah beyazlılarda Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz koronavirüs karantinasında. Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar ve Bernard Mensah sakat. TD Sergen Yalçın'ın hücumdaki eksikler sonrası "sağ kanatta" sürpriz tercihler yapması şaşırtmaz. Normal şartlarda orta alanda oynayan Necip Uysal 'ı sağ bekte, sağ bek Valentin Rosier'i ise sağ açıkta görebiliriz. Aboubakar'ın yokluğunda Cyle Larin hücum merkezine geçer, sol açıkta da Georges-Kevin Nkoudou izleriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kasımpaşa'nın Şenol Can öncesi çıktığı son 4 maçın tamamında "karşılıklı gol" olmuştu.

- Beşiktaş'ın son 4 resmi maçında "karşılıklı gol" izledik.

- Kasımpaşa bu sezon oynadığı 30 lig maçının 20'sinde ilk golü kalesinde görürken; Beşiktaş bu sezon oynadığı 29 lig maçının 23'ünde ilk golü atan taraf oldu.

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