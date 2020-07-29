Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa , Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Yıldız futbolcunun kariyerine Porto'da devam etmesi bekleniyor. Quaresma geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda Porto'yu özlediğini ve eski kulübüne dönmek istediğini vurgulamıştı.

HER OYUNCU ONUNLA ÇALIŞMAK İSTER

Porto'nun kendisi için yerinin farklı olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Porto'da idmana çıktığım ilk günden bu yana, kulüple adım hep yan yana geliyor. Ne olacağını bekleyip görmek gerekiyor. Sergio Conceiçao, Porto için harika bir teknik adam. Çok iyi işler yaptı, kupalar kazandı. Kazanmak isteyen her oyuncu, onunla çalışmak ister" demişti.

PORTO'YA OLAN AŞKIMI HERKES BİLİYOR

Futbol oynamaya devam etmeyi düşündüğünü söyleyen yıldız isim, "Kasımpaşa'da şu anda iyiyim ancak Porto'ya olan aşkımı herkes biliyor. Hala aynı kazanma gücüne sahibim ve galibiyet ile mağlubiyet arasındaki o farkı da yaratan bu" diye konuşmuştu.