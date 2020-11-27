Kasımpaşa'da sular durulmuyor! Bir istifa daha

Daha 2 hafta önce göreve gelen İrfan Buz Kasımpaşa'dan istifa etti.

27 Kasım 2020 Cuma - 16:04 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 16:08
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da kısa bir süre önce göreve gelen İrfan Buz istifa ettiğini açıkladı.
 
13 Kasım'da göreve başlayan İrfan Buz, Kasımpaşa ile 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıktıktan sonra görevi bıraktı. İrfan Buz, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa SK ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık.Kasımpaşa SK teknik direktörlüğünden istifa ediyorum. Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarılar dilerim."
 
SERKAN RENÇBER DE İSTİFA ETTİ
 
Öte yandan gün içinde Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Rençber, görevinden istifa etti.
 
Rençber, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine Kasımpaşa Kulübü CEO'luk görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Futbolcu ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Kasımpaşa Kulübüne başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
 
 

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Etiketler: kasımpaşa irfan buz
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