Kasımpaşa'da sular durulmuyor! Bir istifa daha

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa 'da kısa bir süre önce göreve gelen İrfan Buz istifa ettiğini açıkladı.

13 Kasım'da göreve başlayan İrfan Buz, Kasımpaşa ile 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıktıktan sonra görevi bıraktı. İrfan Buz, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa SK ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık.Kasımpaşa SK teknik direktörlüğünden istifa ediyorum. Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarılar dilerim."

SERKAN RENÇBER DE İSTİFA ETTİ

Öte yandan gün içinde Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Rençber, görevinden istifa etti.