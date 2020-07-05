Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: 0-0

Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan ama Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek isteyen Demir Grup Sivasspor, son haftaların formda takımı Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelede 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

05 Temmuz 2020 Pazar - 22:56
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Süper Lig'de 30. hafta maçında orta sıralara kadar yükselen Kasımpaşa ile üst sıralarda yer alan ve Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'dan oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

SİVASSPOR, VAR'A TAKILDI

Sivasspor, 77. dakikada Arouna Kone ile fileleri havalandırdı. Ancak VAR incelemesi sonrasında Arouna Kone'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, 55 ve 62. dakikada gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı ve ev sahibi, kalan bölümü 10 kişi sürdürdü.

SERİ 3 MAÇA ÇIKTI

Demir Grup Sivasspor, üst üste 3. maçından da galibiyet alamadı ve 54 puanla haftayı kapattı. Fuat Çapa yönetiminde son 5 maçını kazanan Kasımpaşa ise bu serisini Sivasspor karşısında sürdüremedi ve beraberliğin ardından 36 puana ulaştı.Süper Lig'de hafta içi Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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