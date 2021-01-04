Kasımpaşa - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)

45'GOL Pelkas'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldı, sağ çaprazdan vuruşunda Ramazan'ı mağlup etmeyi başardı. 0-2 42'Topla oyanma oranlarında Fenerbahçe'nin %56'ya %44'lük üstünlüğü var.

41'Anıl sağ kanattan hareketlenen Hadergjonaj'ı düşündü ancak pası hızlı top taca gitti.

40'Fenerbahçe atağında Nazım'dan aldığı pasla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sinan kaleyi düşündü ancak pozisyon autla sonuçlandı.

39'Fenerbahçe rakip yarı alanda pas yaparak oyun kurmaya çalışıyor. 38'Doğucan çok uzaktan şansını denedi ancak top farklı şekilde auta gitti.



37'Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Anıl'ın ceza alanına yaptığı ortayı Sadık kafayla uzaklaştırdı. 36'Hakem Halis Özkahya, VAR odasıyla yaptığı görüşme sonrası mücadeleyi yeniden başlattı.

35'OFSAYT! Mert Hakan'ın ceza alanı içine yükselttiği topa sağ arka direkte Valencia gelişine vurdu, top ağlara gitti ancak yardımcı hakemin bayrağı havada. 33'Bu dakikalarda iki ekip de çok fazla top kaybı yaptığı için pozisyon bulmakta zorlanıyor.

32'Kasımpaşa'nın rakip yarı alanın ortasından Alan'la kullandığı serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortayı savunma uzaklaştırdı.

30'Hadergjonaj sağ kanattan hareketlenen Yusuf'u topla buluşturmak istedi ancak Sadık zamanında araya girerek topa sahip oldu. 29'Fenerbahçe sağ kanattan Valencia ile gelmek istedi, Thiam'ın pası biraz arkasında kalınca topu kontrol edemedi.

28'Fenerbahçeli oyuncular orta alanda pas yaparak oyun kurmaya çalışıyor.

26'ALTAY ÇIKARDI! Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Anıl ceza alanı sol çaprazında topla buluştu, vuruşunda köşeye giden topu Altay çıkardı. 25'Fenerbahçe sağ kanattan Valencia ile hızlı gelmek istedi ancak Haddadi zamanında araya girerek tehlikeyi büyümeden önledi.

24'Ramazan'ın uzun topunda Hodziç rakip yarı alanın ortasında yerde kaldı. Ev sahibi serbest vuruş kullanacak.

23'Altay'ın uzun oynadığı topu Thiam indirdi ancak o noktada hiçbir arkadaşı yok.

21'DIŞARI GİTTİ! Mert Hakan'ın kısa düşen pasında Hodzic araya girdi, boş pozisyondaki Alan'ı gördü ancak onun vuruşu kötü top auta gitti. 20'Yusuf, sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında ceza alanına hareketlenen Hadergjonaj'ı topla buluşturdu ancak yardımcı hakemin bayrağı havada.

19'Kasımpaşa rakip yarı alanda top çeviriyor.

18'Konuk ekip tüm hatlarıyla kendi yarı alanına çekildi. Alan daraltarak rakibin oyun kurmasına engel olmaya çalışıyor.

17'Sinan ceza alanı içinde Anıl'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Halis Özkahya oyunu durdurdu. VAR odasıyla yaptığı görüşme sonrası karşılaşma yeniden başladı.

13! GOL Thiam... Kasımpaşa: 0 Fenerbahçe: 1

11'Oyun dar bir alana sıkıştığı için iki ekip de pozisyon bulmakta zorlanıyor.

7'DIŞARI GİTTİ! Valencia'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Pelkas ortaya çevirdi, Thiam'ın yakın mesafeden vuruşu auta gitti.

4'Tisserand sağ kanattan hareketlenen Nazım'ı düşündü ancak pası isabetsiz dışarı çıktı.



3'Sinan orta alanda hareketlenmek istedi ancak Sadiku'nun faulüyle yerde kaldı.



2'Sadık'ın ceza alanına gönderdiği top hızlı kaleci Ramazan'da kaldı.