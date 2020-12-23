Kasımpaşa - Gaziantep FK: 0-4

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa sahasında son haftaların formda takımı Gaziantep FK'ya 4-0 mağlup oldu.

23 Aralık 2020 Çarşamba - 21:24
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Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 4-0 kazandı.
 
Gaziantep'te goller, 9. ve 25. dakikalarda Maxim, 57. dakikada Jefferson, 79. dakikada Muhammet Demir'den geldi.
 
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 24'e yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya oturdu. Kasımpaşa ise 18 puanla 11. sırada kaldı.
 
Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise aynı haftada Başakşehir'e konuk olacak.
 
GAZİANTEP YENİLMEYİ UNUTTU
 
Ligin ilk haftasında Galatasaray'a kaybeden Gaziantep FK o günden beri yenilgi yüzü görmedi.
 
Gaziantep ekibi, Galasarasay sonrası çıktığı 12 maçı kaybetmedi ve 6'sını kazandı.

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