Kasımpaşa Kevin Varga'yı transfer etti

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Macar ekibi Debrecen'de forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Varga'yı transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladı.

02 Eylül 2020 Çarşamba - 13:52 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 13:55
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Transfer döneminde sadece Boluspor'la sözleşmesi sona eren Yasin Dülger'i transfer eden Kasımpaşa, 2. transferini yaptı.
 
 
İstanbul ekibi, Macar Ligi ekibi Debrecen'de forma giyen kanat oyuncusu Kevin Varga'yı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolu mavi beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzaladı. 
 
Piyasa değeri 600 bin euro olan sol kanat oyuncusunun Debrecen'deki sözleşmesi 2021 yılının sonunda sona eriyordu. 
 
Kevin Varga, geçen sezon çıktığı 36 maçta 6 gol 15 asistle oynadı. (Fanatik)
 
 

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Etiketler: Kasımpaşa transfer Kevin Varga
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