Kasımpaşa Kevin Varga'yı transfer etti

02 Eylül 2020 Çarşamba - 13:52
| Son Güncelleme : 02 09 2020 - 13:55
Transfer döneminde sadece Boluspor
'la sözleşmesi sona eren Yasin Dülger'i transfer eden Kasımpaşa
, 2. transferini yaptı.
İstanbul ekibi, Macar Ligi ekibi Debrecen'de forma giyen kanat oyuncusu Kevin Varga'yı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolu mavi beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Piyasa değeri 600 bin euro olan sol kanat oyuncusunun Debrecen'deki sözleşmesi 2021 yılının sonunda sona eriyordu.
Kevin Varga, geçen sezon çıktığı 36 maçta 6 gol 15 asistle oynadı. (Fanatik)