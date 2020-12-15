Kasımpaşa Muğla'yı rahat geçti!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa ile Misli.com 3. Lig ekibi Muğla spor karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Kasımpaşa, rakibini Hodzic (2), Lima Carius, Yasin Dülger ve Anıl Koç'un golleriyle 5-0 mağlup etti.

Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, bir önceki turda da Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u 3-0'lık skorla elemişti.

Kasımpaşa 5 - 0 Muğlaspor

22' Lima Carius, 25' Hodzic, 39' Yasin, 53' Hodzic, 57' Anıl Koç

KASIMPAŞA - MUĞLASPOR MAÇI 11'LERİ