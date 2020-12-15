Kasımpaşa Muğla'yı rahat geçti!

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor'u 5-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

15 Aralık 2020 Salı - 15:11
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa ile Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Kasımpaşa, rakibini Hodzic (2), Lima Carius, Yasin Dülger ve Anıl Koç'un golleriyle 5-0 mağlup etti.
 
Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, bir önceki turda da Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u 3-0'lık skorla elemişti.
 
Kasımpaşa 5 - 0 Muğlaspor
 
22' Lima Carius, 25' Hodzic, 39' Yasin, 53' Hodzic, 57' Anıl Koç
 
KASIMPAŞA - MUĞLASPOR MAÇI 11'LERİ
 
Kasımpaşa: Ertuğrul, Doğucan, Brecka, Haddadi, Mehmet, Aytaç, Tarkan, Lima Carius, Anıl Koç, Yasin Dülger, Hodzic
 
Muğlaspor: Nusret, Polat, İlkay, Cantürk, Murat Can, İbrahim, Burak Yılmaz, Nizamettin, Ömer Faruk, Barış Sungur, Erol Aydın
 

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Etiketler: kasımpaşa muğlaspor
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