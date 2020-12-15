Kasımpaşa Muğla'yı rahat geçti!

15 Aralık 2020 Salı - 15:11
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa
ile Misli.com 3. Lig ekibi Muğla
spor karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun
sergileyen Kasımpaşa, rakibini Hodzic (2), Lima Carius, Yasin Dülger ve Anıl Koç'un golleriyle 5-0 mağlup etti.
Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, bir önceki turda da Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u 3-0'lık skorla elemişti.
Kasımpaşa 5 - 0 Muğlaspor
22' Lima Carius, 25' Hodzic, 39' Yasin, 53' Hodzic, 57' Anıl Koç
KASIMPAŞA - MUĞLASPOR MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Ertuğrul, Doğucan, Brecka, Haddadi, Mehmet, Aytaç, Tarkan
, Lima Carius, Anıl Koç, Yasin Dülger, Hodzic
Muğlaspor: Nusret, Polat, İlkay, Cantürk, Murat Can, İbrahim, Burak Yılmaz
, Nizamettin, Ömer Faruk, Barış Sungur, Erol Aydın