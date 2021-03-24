Kasımpaşa Şenol Can ile anlaştı

24 Mart 2021 Çarşamba - 15:38
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa
deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelmişti.
İstanbul temsilcisi sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırmıştı.
YENİ HOCA BELLİ OLDU
Fuat Çapa ayrılığının ardından Kasımpaşa'nın yeni hocası belli oldu. A Spor
'un haberine göre Kasımpaşa, Geçtiğimiz sezon Karagümrük'te Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan genç teknik adam Şenol Can ile anlaşma sağladı.
Karagümrük başında 38 maçta görev alan genç teknik adam 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde etti ve 1.58 puan ortalamasını tutturdu.