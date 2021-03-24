Kasımpaşa Şenol Can ile anlaştı

Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Şenol Can'la anlaşmaya vardı.

24 Mart 2021 Çarşamba - 15:38
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelmişti.
 
İstanbul temsilcisi sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırmıştı.
 
YENİ HOCA BELLİ OLDU
 
Fuat Çapa ayrılığının ardından Kasımpaşa'nın yeni hocası belli oldu. A Spor'un haberine göre Kasımpaşa, Geçtiğimiz sezon Karagümrük'te Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan genç teknik adam Şenol Can ile anlaşma sağladı.
 
Karagümrük başında 38 maçta görev alan genç teknik adam 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde etti ve 1.58 puan ortalamasını tutturdu.

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Etiketler: şenol can kasımpaşa
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