Kasımpaşa Şenol Can ile anlaştı

İstanbul temsilcisi sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırmıştı.

YENİ HOCA BELLİ OLDU

Karagümrük başında 38 maçta görev alan genç teknik adam 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde etti ve 1.58 puan ortalamasını tutturdu.