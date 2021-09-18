Kasımpaşa - Trabzonspor maçı canlı anlatım!

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Bordo-mavili ekip, zirve yarışında yara almak istemiyor. İstanbul ekibi ise çıkışa geçmeyi hedefliyor...

18 Eylül 2021 Cumartesi - 15:58 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 16:16
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Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, zirve yarışında yara almak istemiyor. İstanbul ekibi ise çıkışa geçmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibinde Trondsen ve Djaniny'in sakatlıkları bulunuyor.
 
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 11'leri
 
Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Donk, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut
 
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, A, Ömür, Cornelius
 
Yedekler: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, Dorukhan, Koita, İsmail, Gervinho, A. Parmak, Serkan. 
 
CANLI ANLATIM
 
15- Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
 
14- Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Vitor Hugo geçiyor.
 
13- Kasımpaşa takımında Umut Bozok hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
 
13- Berat Özdemir, Umut Bozok tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.
 
13- Anastasios Bakasetas rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
 
10- Kasımpaşa takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ryan Donk.
 
6- Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Michal Travnik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
 
1- Mücadele başladı.

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Etiketler: Süper Lig Trabzonspor Kasımpaşa
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