Kasımpaşa - Trabzonspor maçı canlı anlatım!

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, zirve yarışında yara almak istemiyor. İstanbul ekibi ise çıkışa geçmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibinde Trondsen ve Djaniny'in sakatlıkları bulunuyor.

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, A, Ömür, Cornelius

Yedekler: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, Dorukhan, Koita, İsmail, Gervinho, A. Parmak, Serkan.

CANLI ANLATIM

15- Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor. 14- Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Vitor Hugo geçiyor. 13- Kasımpaşa takımında Umut Bozok hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor. 13- Berat Özdemir, Umut Bozok tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. 13- Anastasios Bakasetas rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

10- Kasımpaşa takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ryan Donk.

6- Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Michal Travnik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1- Mücadele başladı.