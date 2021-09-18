Kasımpaşa - Trabzonspor maçı canlı anlatım!

18 Eylül 2021 Cumartesi - 15:58
| Son Güncelleme : 18 09 2021 - 16:16
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa
ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, zirve yarışında yara almak istemiyor. İstanbul
ekibi ise çıkışa geçmeyi hedefliyor. Karadeniz
ekibinde Trondsen ve Djaniny'in sakatlıkları bulunuyor.
Kasımpaşa:
Ertuğrul, Feyzi, Donk, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan
, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, A, Ömür, Cornelius
Yedekler: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, Dorukhan, Koita, İsmail, Gervinho, A. Parmak, Serkan.
CANLI ANLATIM
15- Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
14- Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Vitor Hugo geçiyor.
13- Kasımpaşa takımında Umut Bozok hakem Mete Kalkavan
tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
13- Berat Özdemir, Umut Bozok tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.
13- Anastasios Bakasetas rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
10- Kasımpaşa takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ryan Donk.
6- Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Michal Travnik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
1- Mücadele başladı.