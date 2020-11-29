Kasımpaşa yeni hocasıyla G.Birliği'ni affetmedi

Spor Toto Süper Lig’in 10.hafta maçında Fuat Çapa ile yeni bir başlangıç yapan Kasımpaşa evinde Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi.



Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında kaybeden Kasımpaşa Hodzic’in attığı 2 golle mücadeleden 3 puanla ayrılırken, mavi beyazlı ekip puanını 15’e çıkardı.



Bu maça kadar sadece 5 puan toplayan ve geçtiğimiz hafta Mert Nobre ile yollarını ayıran Gençlerbirliği ise galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Şu anda 20.sırada bulunan Ankara ekibi son sıradaki Ankaragücü’nün sadece 3 puan üzerinde yer alıyor.



Kasımpaşa haftaya Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken, Gençlerbirliği ise Alanyaspor’la puan savaşı verecek.