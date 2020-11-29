Kasımpaşa yeni hocasıyla G.Birliği'ni affetmedi

Kasımpaşa, evinde Gençlerbirliği'ni Hodzic'in golleriyle 2-0 yendi.

29 Kasım 2020 Pazar - 17:40 | Son Güncelleme : 29 11 2020 - 17:58
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Spor Toto Süper Lig’in 10.hafta maçında Fuat Çapa ile yeni bir başlangıç yapan Kasımpaşa evinde Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi.

Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında kaybeden Kasımpaşa Hodzic’in attığı 2 golle mücadeleden 3 puanla ayrılırken, mavi beyazlı ekip puanını 15’e çıkardı.

Bu maça kadar sadece 5 puan toplayan ve geçtiğimiz hafta Mert Nobre ile yollarını ayıran Gençlerbirliği ise galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Şu anda 20.sırada bulunan Ankara ekibi son sıradaki Ankaragücü’nün sadece 3 puan üzerinde yer alıyor.

Kasımpaşa haftaya Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken, Gençlerbirliği ise Alanyaspor’la puan savaşı verecek.

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Etiketler: hodzic kasımpaşa gençlerbirliği
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