Katarlı atlet Abdalelah Haroun hayatını kaybetti

26 Haziran 2021 Cumartesi - 13:52
Tokyo Yaz Olimpiyatları’na son 25 gün kala atletizm dünyasını üzen bir haber
geldi. Sudan kökenli, Katar
lı atlet Abdalelah Haroun, trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.
Olimpiyatlarda yarışacak Katar takımda da yer alan Haroun, 4 yıl önce Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre yarışında bronz madalya kazanmıştı.
Katar Olimpiyat Takımı’nın Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Katar sprinter takımı ve dünya 400 metre bronz madalya sahibi Abdalelah Haroun bugün öldü” ifadeleri kullanıldı.
2015 yılında Katar Milli Takımı’na katılan 24 yaşındaki atlet, Asya salon rekorunu elinde bulunduruyordu.