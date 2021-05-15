Kayseri'de dramatik maç! 2 penaltı 90+9'da gol ve...

Süper Lig'in 42. haftasında Hes Kablo Kayseri spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

Kayserispor'u öne geçiren golü 18. dakikada Pedro Henrique attı. Fenerbahçe'de Jose Sosa 58. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Enner Valencia, 90. dakikada kazanılan ikinci penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skora eşitliği getirdi. Serdar Aziz, 90+9'da Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.

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Kayserispor'da İlhan Parlak , 89. dakikada çift sarı kartla oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe, 82 puanla zirvenin 3 puan gerisinde üçüncüsü sırada sezonu noktaladı.

Kayserispor, 41 puanla ligde kalmayı başardı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor 'a konuk olan Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Sivasspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı. Belözoğlu, geçen hafta Sivasspor karşısında oynayan Harun Tekin , Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Tisserand ve Gökhan Gönül'ün yerine Altay Bayındır, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Ferdi Kadoğlu ile Osayi-Samuel ilk 11'de görev verdiği. Genç çalıştırıcı kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin 'den oluşturdu. Orta sahada yine Jose Sosa şans bulurken, sağda Osayi-Samuel solda ise Ferdi Kadıoğlu oynadı. Sosa'nın önünde Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas yer alırken, tek santrforda Enner Valencia gol aradı.

KAYSERİSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son maçın kadrosunda tek değişiklik yaptı. Koşukavak, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları ilk 11'inde oynayan ve eşi doğum yaptığı için İngiltere 'ye giden Lennon'un yerine Ramazan Civelek'e 11 şans verdi. Sarı-kırmızılı ekip maça, Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Ramazan Civelek, Avramovski, Pedro Henrique, İlhan Parlak ilk 11 ile çıktı.

SANGARE VE SERDAR AZİZ İLK 11'DE

Geçen hafta sarı kart cezalı durumuna düşen Gökhan Gönül'ün yokluğunda sakatlıktan dönen sağ bekte Nazım Sangare 11'de şans bulurken, Tisserand'ın yerine ise sakatlığı düzenlenen Serdar Aziz savunmanın göbeğinde görev aldı. Son antrenmanda sakatlanan ve maç kadrosuna alınmayan Mesut Özil'in yokluğunda Osayi-Samuel ile Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin yerine Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de şans buldu.

ALTAY, 6 HAFTA SONRA KALEYİ DEVRALDI

El bileği kırılan ve 6 hafta Süper Lig'de oynayamayan Altay Bayındır'a sakalığının ardından Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında ilk 11'de görev verdi. Harun Tekin ise bu maçta yedek soyundu.

KAYSERİSPOR ETKİLİ BAŞLAYIP GOLÜ BULDU

Beşli savunmayla başlayan Kayserispor'a karşı Fenerbahçe, topun sahibi olarak oyuna başladı. Topun sahibi olmasına rağmen bunu pozisyona dönüştüremeyen Fenerbahçe, Kayserispor'un geçiş hücumları sırasında da Fenerbahçe kalesinde tehlikeler görmeye başladı.

Kayserispor, 18. dakikada geliştirdiği hızlı hücumda üstünlük golünü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen İlhan Parlak ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direğe yakın bölgede bu topa hareketlenen Pedro Henrique kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

FENERBAHÇE İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ

Fenerbahçe, ilk yarının son 30 dakikalık bölümünde Kayserispor'a karşı topun sahibi oldu ancak Kayserispor kalesine isabetli şut çekemedi. Kayserispor savunmasına karşı kanatları da kullanan Fenerbahçe, sarı kırmızılı ekibin stoperlerini geçemedi.

EMRE BELÖZOĞLU DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

İkinci yarıya Ferdi yerine Papiss Cisse ile başlayan Fenerbahçe, daha fazla atak yapma isteğinde olsa da ilk tehlikeyi 52. dakikada Kayserispor yakaladı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında atılan uzun ara pasına hareketlenen İlhan Parlak ceza sahası içine topla girdi ve şutunu çekti. Bu topu ileri çıkan Altay Bayındır müdahalesiyle uzaklaştırdı. Dönen topu alan Kvrzic'in şutu yandan auta gitti.

JOSE SOSA PENALTIDA DOĞAN'I GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, 58. dakikada penaltı kazandı. Halil Umut Meler, İlhan Parlak'ın Serdar Aziz'i ittiğini belirterek beyaz noktayı gösterdi ve VAR'dan da bu karar onaylandı.

Penaltı için topun başıan gelen Jose Sosa, Doğan Alemdar'ı geçemedi.

FENERBAHÇE İKİNCİ KEZ PENALTI KAZANDI

Fenerbahçe, kalan dakikalarda gol için Kayserispor kalesine büyük bir baskı kurdu. Mert Hakan, Samatta ve Luiz Gustavo oyuna dahil oldu. Tüm riskleri alan Fenerbahçe, 88. dakikada bir kez daha penaltı kazandı.

ENNER VALENCIA SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Penaltıya itiraz esnasında topu saha dışına atan İlhan Parlak, ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.

Topun başına gelen Enner Valencia, 90. dakikada topu filelere gönderdi ve skora eşitliği getirdi.

SERDAR AZİZ'DEN ARTI 9'DA GALİBİYET GOLÜ