Kayserispor 0 - Trabzonspor 1

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak. Son iki haftadır rakipleriyle berabere kalan Trabzonspor deplasmanda kazanarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

02 Ekim 2021 Cumartesi - 15:29 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 16:14
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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'la karşılaşıyor.
 
 
Kayserispor 0 - Trabzonspor 1
 
 
12. dakikada Bakasetas'ın golü ile Trabzonspor öne geçti. 0-1
 
Kayserispor: Lung,?? Onur, Kolovetsios, Uğur, Carole, İbrahim, Kemen, Fernandes, Emrah Başsan, Thiam, Cardoso.
 
Yedekler: Bilal, Ramazan, Yasir, Mustafa, Anthony, Mane, Emre, İlhan, Attamah, Gavranovic
 
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius
 
Yedekler: Erce, Berat, Yusuf, A. Ömür, Trondsen, Djaniny, Denswil, Yunus, Murat Cem, Serkan
 
 
Son 2 haftada aldığı beraberliklerle zirve yarışında kan kaybeden Trabzonspor, kazanarak yeni bir seri yakalamak istiyor.
 
Geride kalan 7 haftada mağlubiyeti bulunmayan bordo-mavililer, topladığı 15 puan ve averajla ligde 2. sırada yer alıyor. Dış saha performansı ile dikkat çeken Trabzonspor, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
 
 
Yukatel Kayserispor ise 7 maçta aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 11 puan topladı. İç sahada yenilmeyen sarı kırmızılılar güçlü rakibi karşısında kazanarak üst sıralarda kendine yer edinmek istiyor.
 
Fırtına'da 2 cezalı, 3 sakat
Bordo-mavililerde cezalı Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.
 
Ayrıca Dorukhan Toköz, Abdülkadir Parmak ve Koita'nın sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giymesi beklenmiyor.
 
Ev sahibi Yukatel Kayserispor'da ise sakatlığı bulunan Ali Karimi'nin forma giymesi beklenmiyor.
 
Trabzonspor ile Kayserispor 49. randevuda
Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, Kayseri'de yapacakları maçla ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.
 
Geride kalan 48 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
 
Trabzonspor, rakip filelere 89 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.
 
 
 

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