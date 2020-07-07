Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı gözyaşlarına boğuldu!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri maçın ardından gözyaşlarına boğuldu. Gözbaşı, "Tüm Türkiye bizimle, mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor" dedi.

07 Temmuz 2020 Salı - 0:39
İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın: 'Gençler hata yaparak öğrenecek' Galatasaray'dan flaş Feghouli kararı! Kayserispor - Beşiktaş: 3 - 1 Fenerbahçe: Hasan Ali'ye linç girişiminde bulunanlar için hukuki anlamda tüm adımlar atılacak Alexander Sörloth tarihe geçti!

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 yenip üst üste 3. galibiyetini alan Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, galibiyetin ardından konuştu.
 
Berna Gözbaşı, ''İnananların, pes etmeyenlerin takımı olduğumuz gösterdik. İlk günden beri hep söyledik. En iyi oynayan 3-4 takımdan biriyiz. Oyuncularımızın hepsi inançlı, bu ligde kalmaya kararlı. Tüm Türkiye bizimle, mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor'' sözlerini kullandı.
 
Kayserispor, bu galibiyetle birlikte puanını 31 yaptı ve küme düşme hattının 2 puan önüne çıktı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Sergen Yalçın'dan olay itiraf: Siz bilmiyorsunuz ama... Sergen Yalçın'dan olay itiraf: Siz bilmiyorsunuz ama...
Burak inanmadı! Yanına gitti ve...Burak inanmadı! Yanına gitti ve... Fener'den G.Saray'a bir çalım daha! Emre Belözoğlu yıldız ismi telefonla aradı: Fenerbahçe'ye gel...Fener'den G.Saray'a bir çalım daha! Emre Belözoğlu yıldız ismi telefonla aradı: Fenerbahçe'ye gel... Mesut Özil hakkında bomba iddia! Türkiye'deki yeni takımı...Mesut Özil hakkında bomba iddia! Türkiye'deki yeni takımı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.