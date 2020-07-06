Kayserispor - Beşiktaş: 1 - 0

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 20:23
| Son Güncelleme : 06 07 2020 - 22:20
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş
, Kayserispor
deplasmanına konuk oluyor. Son iki haftada 6 puan toplayarak çıkışa geçen siyah beyazlılar, küme düşme hattından kurtulmak isteyen Kayserispor karşısında 3 puan arıyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Kayserispor maça hızlı başladı. Henüz 1. dakikada Kravets'in vuruşunda top direğin üzerinden dışarı çıktı.
10' Kayserispor yine tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına sarkan Pedro Henrique, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top auta gitti. Pozisyonun bitiminde ise yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
21' Bu kez Beşiktaş gole yaklaştı! Lens'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafayı vuran Diaby'nin şutunu kaleci Lung kornere çeldi.
29' Beşiktaş yine golle burun buruna geldi. Lens'in ortasında bu kez arka direkte Atiba'nın yakın mesafeden kafa vuruşunu kaleci Lung kurtardı.
33' Kayserispor kalecisi Lung'dan kritik kurtarış! Beşiktaş'ta Gökhan'ın ceza sahasının sağ çaprazından içeri yerden çevirdiği topu Burak tamamladı, vuruşunu kaleci Lung kurtardı.
41' Beşiktaş ataklarına devam ediyor... Diaby'nin ceza sahasının sağ çaprazından ortaladığı topa kale önünde kafayı vuran Burak'ın şutunu kaleci Lung kornere çeldi. Lung bir kez daha kalesinde gole izin vermedi...
47' Beşiktaş'ta Diaby, Kvrzic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
61'
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz çıktı yerine Caner Erkin
girdi.Ridvan Yilmaz - Caner Erkin
57'
Beşiktaş etkili geldi! Diaby'nin sol çaprazdan şutunu Lung kurtardı. Atağın devamında Necip Uysal
ceza sahası dışından şutunu çekti. Top yine Lung'da kaldı.
53' Kayserispor'da Cenk Şahin, Lens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Cenk Sahin
51'
GOL! Rıdvan'ın kaptırdığı topun ardından Cenk Şahin'in pasıyla ceza sahasına giren Hasan
Hüseyin'in vuruşunda top ağlara gitti. Gol - Hasan Hüseyin Acar
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Lopes, Campanharo, Djedje, Henrique, Hasan, Cenk, Kravets
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Necip, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Burak Yılmaz