Kayserispor - Beşiktaş: 1 - 0

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Kayserispor maça hızlı başladı. Henüz 1. dakikada Kravets'in vuruşunda top direğin üzerinden dışarı çıktı.

10' Kayserispor yine tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına sarkan Pedro Henrique, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top auta gitti. Pozisyonun bitiminde ise yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

21' Bu kez Beşiktaş gole yaklaştı! Lens'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafayı vuran Diaby'nin şutunu kaleci Lung kornere çeldi.

29' Beşiktaş yine golle burun buruna geldi. Lens'in ortasında bu kez arka direkte Atiba'nın yakın mesafeden kafa vuruşunu kaleci Lung kurtardı.

33' Kayserispor kalecisi Lung'dan kritik kurtarış! Beşiktaş'ta Gökhan'ın ceza sahasının sağ çaprazından içeri yerden çevirdiği topu Burak tamamladı, vuruşunu kaleci Lung kurtardı.

41' Beşiktaş ataklarına devam ediyor... Diaby'nin ceza sahasının sağ çaprazından ortaladığı topa kale önünde kafayı vuran Burak'ın şutunu kaleci Lung kornere çeldi. Lung bir kez daha kalesinde gole izin vermedi...

47' Beşiktaş'ta Diaby, Kvrzic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.