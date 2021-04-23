Kayserispor Cristian Sapunaru'nun hesabını kesti

Kayserispor'da Rumen futbolcu Cristian Sapunaru sezonun soına ermesine kısa bir süre kala takımdan ayrıldı.

Ayrılığın ardından açıklama yapan Sapunaru, şu ifadeleri kullandı;

Bu sezon 25 maçta görev yapan, 20 maça ilk 11'de başlayan Sapunaru, 19 Mart'taki Fatih Karagümrük maçından bu yana Kayserispor'da forma giyemedi. Sapunaru, Karagümrük maçından önce en son 2 Mart'taki Ankaragücü' maçına 11'de başladı ve sonra 4 karşılaşmada yedek kaldı.