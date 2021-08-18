Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi!

Ligin ilk maçında Altay deplasmanından 3-0'Lık skorla ayrılan Kayserispor Hikmet Karaman'la anlaşmaya vardı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 7:51
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Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte Hikmet Karaman'ın adı ön plana çıkıyordu. Tecrübeli teknik adamla bir süredir görüşme halinde olan sarı-kırmızılı yöneticiler, aradaki pürüzleri kaldırdı ve Karaman ile anlaşmaya vardı.
 
Hikmet Karaman'ın Kayseri'ye gideceği, yarın gün içinde de imzaların atılacağı öğrenildi.

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Etiketler: hikmet karaman kayserispor
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