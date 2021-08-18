Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi!

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 7:51
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay
'a 3-0 mağlup olan Yukatel Kayseri
spor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte Hikmet Karaman
'ın adı ön plana çıkıyordu. Tecrübeli teknik adamla bir süredir görüşme halinde olan sarı-kırmızılı yöneticiler, aradaki pürüzleri kaldırdı ve Karaman ile anlaşmaya vardı.
Hikmet Karaman'ın Kayseri'ye gideceği, yarın gün içinde de imzaların atılacağı öğrenildi.