Kayserispor'da Yalçın Koşukavak dönemi başladı

Kayserispor tecrübeli teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.

15 Mart 2021 Pazartesi - 14:21
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yeni teknik direktör belli oldu. Sarı-Kırmızılı takım son olarak Denizlispor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak ile her konuda anlaştı.
 
Son olarak Dan Petrescu'nun görev yaptığı Kayserispor Yalçın Koşukavak'ı kısa süre içinde açıklayacak. Koşukavak ve yardımcıları şu sıralarda Kayseri'de bulunuyor.
 
Sezona Bayram Bektaş ile başlayan Kayserispor daha sonra, Samet Aybaba ve Dan Petrescu'yu göreve getirmişti. Yalçın Koşuvak Kayserispor'un bu sezonki 4. tektik direktörü olacak. 
 
Son olarak Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 yenilen Kayserispor 31 puanla 15. sırada bulunuyor.

(Fanatik)

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Etiketler: kayserispor yalçın koşukavak
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