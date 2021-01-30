Kayserispor'dan altın gol!

Kayserispor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 90+4'te bulduğu golle 1-0 yendi.

30 Ocak 2021 Cumartesi - 15:33
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Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Fuat Çapa'nın takımı Kasımpaşa ile Dan Petrescu'nun çalıştırdığı Kayserispor kozlarını paylaştı.
 
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe 3 puanı getirenj golü 90+4'te Uğur Demirok kaydetti.
 
Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 25 puanda kalırken, Kayserispor 22 puana yükseldi.
 
Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

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Etiketler: kasımpaşa kayserispor
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