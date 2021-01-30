Kayserispor'dan altın gol!

30 Ocak 2021 Cumartesi - 15:33
Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Fuat Çapa'nın takımı Kasımpaşa
ile Dan Petrescu'nun çalıştırdığı Kayserispor
kozlarını paylaştı.
Recep Tayyip Erdoğan
Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe 3 puanı getirenj golü 90+4'te Uğur Demirok
kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 25 puanda kalırken, Kayserispor 22 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Rizespor
deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.