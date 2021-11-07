Kayserispor'de Kolovetsios'tan maç sonu hakem tepkisi! 'Bu saygısızlık'

Kayserispor'un savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

07 Kasım 2021 Pazar - 21:37
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kayserispor'da Dimitrios Kolovetsios, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
'BENCE BU SAYGISIZLIK'
 
Hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösteren Kolovetsios, "Hakem 5 dakika uzatma verdik, penaltı 90+6'da oldu. Emin değilim ama böyle düşünüyorum. Bence bu saygısızlık" dedi.
 
'ÇOK FAZLA KONUŞMAK İSTEMİYORUM'
 
İbrahim Akdağ ise "2-0'dan 2-2 bizi üzdü. Kötü bir penaltı. Penaltı mı, değil mi bilmiyorum, izlemedim. Fenerbahçe deplasmanında 1 puan iyidir ama 3 puanı hak ettik. Önümüzde bakacağız. Fenerbahçe camiası iyi durumda değil, çok da fazla konuşmak istemiyorum." şeklinde konuştu.

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