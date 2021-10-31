Kayserispor kabustan uyandı! 3 gol 2 kırmızı

3 haftadır 3 puan yüzü görmeyen Kayserispor evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

31 Ekim 2021 Pazar - 15:34
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Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Karagümrük'ü konuk etti.
 
Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
 
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Gavranovic ve 90+3. dakikada Mame Thiam attı. Karagümrük'ün tek sayısını ise 23. dakikada Bertolacci kaydetti.
 
Karagümrük'te Luckassen, 61. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kayserispor'da ise Onur Bulut, 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 
Kayserispor'un 71. dakikada Mame Thiam ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
 
4 maç aradan sonra galibiyet alan Kayserispor, 14 puanla 10. sırada yer aldı. 3 maç sonra kaybeden Karagümrük ise 18. sırada yer buldu.
 
Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Kayserispor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

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Etiketler: kayserispor fatih karagümrük
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