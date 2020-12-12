Kayserispor - Trabzonspor (CANLI)

Trabzonspor 12. hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.

12 Aralık 2020 Cumartesi - 16:00 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 16:34
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Abdullah Avcı yönetiminde son 3 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor 12. hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Bordo-Mavili takım çıkışını Kayseri'de sürdürme peşinde. Samet Aybaba yönetiminde son 3 maçında berabere kalan Kayserispor ise galibiyet arıyor.
 
 
Kayserispor 0-0 Trabzonspor 
 
4. dakikada Kayserispor, Trabzonspor ceza sahası önünde paslaşırken Paulo Henrique'nin gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde üstten dışarı gitti. 
 
6. dakikada Kayserispor, etkili geldi. Ceza sahası sol çaprazdan Aziz Behich'in yaptığı ortayı arka direkte Lennon içeri çevirirken Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 
 
8. dakikada sol kanada atılan topa hareketlenen Pedro Henrique ile Kayserispor, Trabzonspor savunmasını 3'e 3 şekilde yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Henrique, rakibinden sıyrılıp uygun açıda vuruşunu yapsa da düşmesi sonucunda etkili bir vuruş çıkaramadı ve top Uğurcan'da kaldı. 
 
 
Kayserispor: Doğan, Miguel Lopes, Kolotvetsios, Sapunaru, Aziz, Attamah, Lennon, Kvrzic, M. Fernandes, Pedro Henrique, İlhan
 
Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Oğzuhan Çapar, Harrison Manzala, Hasan Hüseyin Acar, Muğdat Çelik, Emre Demir, İlhan Depe, Barış Emirhan Doğan, Denis Alibec, Yaw Ackah
 
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban 
 
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Flavio, Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Safa Kınalı, Afobe
 
 
 
 

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Etiketler: Kayserispor Trabzonspor süper lig
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