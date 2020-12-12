Kayserispor - Trabzonspor (CANLI)

12 Aralık 2020 Cumartesi - 16:00
| Son Güncelleme : 12 12 2020 - 16:34
Abdullah Avcı yönetiminde son 3 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor
12. hafta maçında deplasmanda Kayseri
spor ile karşılaşıyor. Bordo-Mavili takım çıkışını Kayseri'de sürdürme peşinde. Samet Aybaba
yönetiminde son 3 maçında berabere kalan Kayserispor
ise galibiyet arıyor.
Kayserispor 0-0 Trabzonspor
4. dakikada Kayserispor, Trabzonspor ceza sahası önünde paslaşırken Paulo Henrique'nin gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde üstten dışarı gitti.
6. dakikada Kayserispor, etkili geldi. Ceza sahası sol çaprazdan Aziz Behich'in yaptığı ortayı arka direkte Lennon içeri çevirirken Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
8. dakikada sol kanada
atılan topa hareketlenen Pedro Henrique ile Kayserispor, Trabzonspor savunmasını 3'e 3 şekilde yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Henrique, rakibinden sıyrılıp uygun açıda vuruşunu yapsa da düşmesi sonucunda etkili bir vuruş çıkaramadı ve top Uğurcan'da kaldı.
Kayserispor: Doğan, Miguel Lopes, Kolotvetsios, Sapunaru, Aziz, Attamah, Lennon, Kvrzic, M. Fernandes, Pedro Henrique, İlhan
Yedekler: Abd
ulkadir Taşdan, Oğzuhan Çapar, Harrison Manzala, Hasan
Hüseyin Acar, Muğdat Çelik, Emre Demir, İlhan Depe
, Barış Emirhan Doğan, Denis Alibec, Yaw Ackah
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Flavio, Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Safa Kınalı, Afobe