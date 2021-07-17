Kayserispor’un markalarına haciz şoku! Eğer satış gerçekleşirse…

Mali sorunlarla boğuşan Kayserispor 'a bir kötü haber daha geldi. Kulübün markalarına haciz konuldu.

Bir dönem Kayserispor'da oynayan Anıl Taşdemir'in menajeri kulüpten ücretini alamadı. Bunun üzerine yasal işlem başlattı. Ancak Kayserispor menajere borçlarının olmadığını belirtti. Bunun üzerine mahkeme süreci başladı.

MAHKEME ÖDEME KARARI VERDİ

“Mahkeme süreci başladıktan sonra da 2020 yılının Aralık ayına kadar süreç devam etti. 2020 yılında dosyamız karara çıktı. Mahkeme müvekkilimizin alacağı olduğuna Kayserispor tarafından ödenmesine karar verdi.”

Ancak ödeme yapılmadı. Bunun üzerine haciz işlemleri başlatıldı

Bakırköy 2. icra dairesi tarafından Kayserispor'un 8 markasına yönelik haciz kararı verildi. Bilirkişi değer biçmesinin ardından 8 marka açık artırmayla satışa çıkarılacak. 8 markaya 2 milyon 230 bin TL değer biçildi.

SATIŞ GERÇEKLEŞİRSE NE OLACAK?

“Taraflar belirlenen rakamlara itiraz etmediği zaman da satışa çıkarılacak. Ve satış neticesinde de yeni sahibine Kayserispor Kulübü Derneği’nin logosu ve diğer markaları hayırlı olsun demekten başka bir yol yok”

Satış yapıldığı taktirde Kayserispor artık kendi logosuyla maçlara çıkamayacak.