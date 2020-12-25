Kemal Ademi hayal kırıklığı yarattı

Kemal Ademi, transfer olduğundan beri ilk 11 için kendisine şans gelmesini bekliyordu.

Bu fırsatı Başakşehir karşısında buldu. Teknik direktör Erol Bulut , İsviçreli oyuncuyu Thiam ile birlikte ileri uçta görevlendirdi. Ancak Ademi bu şansı iyi kullanamadı. 1.98 metrelik forvet, 6 hava topu mücadelesinin 4’ünü kaybetti.

Kemal Ademi, 10 ikili mücadelenin ise sadece 3’ünü kazanabildi. 24 yaşındaki oyuncu, tek şut denemesinde de isabeti bulamadı. 74 dakika sahada kalan Ademi vasatı aşamadı.