Kemal Ademi hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi oynadığı futbolla sınıfta kaldı.

25 Aralık 2020 Cuma - 10:23
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Kemal Ademi, transfer olduğundan beri ilk 11 için kendisine şans gelmesini bekliyordu.
 
Bu fırsatı Başakşehir karşısında buldu. Teknik direktör Erol Bulut, İsviçreli oyuncuyu Thiam ile birlikte ileri uçta görevlendirdi. Ancak Ademi bu şansı iyi kullanamadı. 1.98 metrelik forvet, 6 hava topu mücadelesinin 4’ünü kaybetti.
 
Kemal Ademi, 10 ikili mücadelenin ise sadece 3’ünü kazanabildi. 24 yaşındaki oyuncu, tek şut denemesinde de isabeti bulamadı. 74 dakika sahada kalan Ademi vasatı aşamadı.
 

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Etiketler: kemal ademi fenerbahçe
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