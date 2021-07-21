Kemal Ademi ve Thiam satış listesinde

Fenerbahçe Mame Thiam ve Kemal Ademi'yi satış listesine koydu.

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 11:42
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Forvette Serdar Dursun'u kadroya katan Fenerbahçe, Kemal Ademi ve Thiam'ı göndermenin yollarını arıyor. Takvim'de yer alan habere göre iki oyuncuyu kiralamak için oyuncunun menajerleri ile görüşmeler yapan sarı-lacivertli yönetim, forvet transferine göre Samatta hakkındaki kararını bir kez daha gözden geçirecek.
 
Gerekirse Tanzanyalı futbolcunun takımda kalabileceği öğrenildi. Samatta için bu sezon zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi ve Fenerbahçe'nin kasasından 6 milyon euro çıktı.

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Etiketler: thiam ademi fenerbahçe
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