Kemer Country Club Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları birinci ayak müsabakaları tamamlandı

İki ayak ve bir finalden oluşan Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları’nın birinci ayağı 29- 30 Mayıs tarihlerinde Pony Binicileri (6-16 Yaş), Yıldız Biniciler (12-14 Yaş), Genç Biniciler (14-18 Yaş) Genç Yetişkin Biniciler (16-21 Yaş), Usta Biniciler ve Yeni Başlayan Biniciler kategorilerinde gerçekleşti.İkinci ayağı 19-20 Haziran ve final müsabakası ise 10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor olacak.

Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları "Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Kolejinde yeteneklerini geliştirerek büyür." sloganıyla çağdaş ve kaliteli eğitime inandığı her alanda desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda gerçekleşti.

At Terbiyesi Yarışmaları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları, binicilik spor unun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vadeden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlamaya devam ediyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olarak Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek heyecan dolu yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırladı. Yarışmaların medya sponsorluklarını ise Türkiye’nin en özel radyo kanallarından biri olan Radyo D ve Demirören Medya üstlendi.