Kemer Country Club Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları birinci ayak müsabakaları tamamlandı

Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları "Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Kolejinde yeteneklerini geliştirerek büyür." sloganıyla çağdaş ve kaliteli eğitime inandığı her alanda desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda gerçekleşti.
Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olarak Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek heyecan dolu yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırladı. Yarışmaların medya sponsorluklarını ise Türkiye’nin en özel radyo kanallarından biri olan Radyo D ve Demirören Medya üstlendi.
KEMER COUNTRY CLUB - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ AT TERBİYESİ LİGİ YARIŞMALARI’ında
binicilerin almış olduğu dereceler:
29 Mayıs Cumartesi
P3 Kategorisi FEI Pony Riders Takım Testi
1. Ela Civelek -Kemer Country Club
P3 ve Yıldız Biniciler FEI Yıldızlar Takım Testi
1. Emir Yücel – Kemer Country Club
2. Ela Demirbağ – TASK
3. Utkan Çelik – Kemer Country Club
4. Utkan Çelik – Kemer Country Club
5. İman Lekiç – Kemer Country Club
P2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B
1. Pia Avigidor – Kemer Country Club
2. Kayla Kiper – Kemer country Club
3. Pia Avigidor – Kemer Country Club
FEI Yıldızlar Açılış Testi A P2
1. Pia Avigidor – Kemer Country Club
2. Pia Avigidor – Kemer Country Club
3. Yağmur Turnç Bile – Ferdi
4. Kayla Kiper- Kemer Country Club
5. Dafne Konyalı – Kemer Country Club
YENİ BİNİCİLER
1. Serra Şehirli- Ferdi
2. Rüzgar Çağdaş – TASK
P3
1. Sienna Kiper – Kemer Country Club
C LEVEL TESTİ P2
1. Asya Yıldız- SOBK
2. Dafne Konyalı – Kemer Country Club
3. Eylül Akın- Kemer Country Club
4. Maya Yünezer – Kemer Country Club
5. Ece Demircan - Kemer Country Club
P1
1. Defne Deniz Yaşar – Ferdi
2. Ali Efe Morkoç – TASK
YENİ BİNİCİLER
1. Gülsüm Uzel – Kemer Country Club
2. Osman Can Uzel – Kemer Country Club
USTA BİNİCİLER
1. Ebru Adaş – SOBK
2. Murat Sarıçoban – SOBK
3. Ayda Mboob – İASK
4. Mehmet Nasuhi Şamlı - SOBK
30 Mayıs Pazar
P3 Kategorisi FEI Pony Riders Takım Testi
1. Ela Civelek -Kemer Country Club
P3 ve Yıldız Biniciler FEI Yıldızlar Takım Testi
1. Utkan Çelik – Kemer Country Club
2. Emir Yücel – Kemer Country Club
3. Nehir Kaya- Kemer Country Club
4. Utkan Çelik – Kemer Country Club
5. İman Lekiç – Kemer Country Club
P2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B
1. Pia Avigidor – Kemer Country Club
2. Kayla Kiper – Kemer country Club
3. Pia Avigidor – Kemer Country Club
FEI Yıldızlar Açılış Testi A P2
1. Pia Avigidor – Kemer Country Club
2. Pia Avigidor – Kemer Country Club
3. Kayla Kiper- Kemer Country Club
4. Pia Avigidor – Kemer Country Club
5. Dafne Konyalı – Kemer Country Club
YENİ BİNİCİLER
1. Serra Şehirli- Ferdi
2. Rüzgar Çağdaş – TASK
P3
1. Sienna Kiper – Kemer Country Club
C LEVEL TESTİ P2
1. Dafne Konyalı – Kemer Country Club
2. Asya Yıldız- SOBK
3. Eylül Akın- Kemer Country Club
4. Maya Yünezer – Kemer Country Club
5. Ece Demircan - Kemer Country Club
P1
1. Ali Efe Morkoç – TASK
2. Defne Deniz Yaşar – Ferdi
YENİ BİNİCİLER
1. Gülsüm Uzel – Kemer Country Club
2. Osman Can Uzel – Kemer Country Club
USTA BİNİCİLER
1. Murat Sarıçoban – SOBK
2. Ebru Adaş – SOBK
3. Ayda Mboob – İASK
SEVİYE 1
1. Alperen Alper
BAŞLANGIÇ A TESTİ
1. Binbaşı Özgür Belen - TSKSG
2. Musa Güvenç- İZASK
3. Binbaşı Özgür Belen - TSKSG
PARA AT TERBİYESİ SONUÇLARI – 30 Mayıs Pazar SEVİYE 1
1. Alperen Alper
BAŞLANGIÇ A TESTİ
1.Binbaşı Özgür Belen - TSKSG
2. Musa Güvenç- İZASK
3. Binbaşı Özgür Belen - TSKSG