Kemer Country Club Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları birinci ayak müsabakaları tamamlandı

Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları birinci ayak müsabakaları Göktürk'teki Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde yapıldı. Müsabakada Türk binicilik tarihi açısından da bir ilk yaşandı. İlk Para At Terbiyesi Yarışması, Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları kategorileri arasına alındı.

30 Mayıs 2021 Pazar - 18:27 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 18:50
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İki ayak ve bir finalden oluşan Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları’nın birinci ayağı  29- 30 Mayıs tarihlerinde Pony Binicileri (6-16 Yaş), Yıldız Biniciler (12-14 Yaş), Genç Biniciler (14-18 Yaş) Genç Yetişkin Biniciler (16-21 Yaş), Usta Biniciler ve Yeni Başlayan Biniciler kategorilerinde gerçekleşti.İkinci ayağı 19-20 Haziran ve final müsabakası ise 10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor olacak. 
 
Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları "Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Kolejinde yeteneklerini geliştirerek büyür." sloganıyla çağdaş ve kaliteli eğitime inandığı her alanda desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda gerçekleşti. 
 
At Terbiyesi Yarışmaları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vadeden genç  yeteneklerin keşfine de olanak sağlamaya devam ediyor.
 
Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olarak  Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek heyecan dolu yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırladı. Yarışmaların medya sponsorluklarını ise Türkiye’nin en özel radyo kanallarından biri olan Radyo D ve Demirören Medya üstlendi. 
 
 
KEMER COUNTRY CLUB - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ  AT TERBİYESİ LİGİ YARIŞMALARI’ında 
 binicilerin almış olduğu dereceler: 
 
29 Mayıs Cumartesi
 
P3 Kategorisi FEI Pony Riders Takım Testi 
1. Ela Civelek -Kemer Country Club
P3 ve Yıldız Biniciler FEI Yıldızlar Takım Testi
1. Emir Yücel – Kemer Country Club
2. Ela Demirbağ – TASK
3. Utkan Çelik – Kemer Country Club
4. Utkan Çelik – Kemer Country Club
5. İman Lekiç – Kemer Country Club
            P2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B 
1. Pia Avigidor – Kemer Country Club
2. Kayla Kiper – Kemer country Club
3. Pia Avigidor – Kemer Country Club
 
 
FEI Yıldızlar Açılış Testi A P2
 
1. Pia Avigidor – Kemer Country Club
2. Pia Avigidor – Kemer Country Club
3. Yağmur Turnç Bile – Ferdi 
4. Kayla Kiper- Kemer Country Club
5. Dafne Konyalı – Kemer Country Club
 
YENİ BİNİCİLER
 
1. Serra Şehirli-  Ferdi
2. Rüzgar Çağdaş – TASK
P3 
1. Sienna Kiper – Kemer Country Club
 
C LEVEL TESTİ  P2
1. Asya Yıldız- SOBK
2. Dafne Konyalı – Kemer Country Club
3. Eylül Akın- Kemer Country Club
4. Maya Yünezer – Kemer Country Club
5. Ece Demircan  - Kemer Country Club
 
 
P1
1. Defne Deniz Yaşar – Ferdi
2. Ali Efe Morkoç – TASK 
YENİ BİNİCİLER 
1. Gülsüm Uzel – Kemer Country Club
2. Osman Can Uzel – Kemer Country Club
USTA BİNİCİLER 
1. Ebru Adaş – SOBK
2. Murat Sarıçoban – SOBK
3. Ayda Mboob – İASK
4. Mehmet Nasuhi Şamlı - SOBK
 
30 Mayıs Pazar 
P3 Kategorisi FEI Pony Riders Takım Testi 
1. Ela Civelek -Kemer Country Club
P3 ve Yıldız Biniciler FEI Yıldızlar Takım Testi
1. Utkan Çelik – Kemer Country Club
2. Emir Yücel – Kemer Country Club
3. Nehir Kaya- Kemer Country Club 
4. Utkan Çelik – Kemer Country Club
5. İman Lekiç – Kemer Country Club
 
 
P2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B 
 
1. Pia Avigidor – Kemer Country Club
2. Kayla Kiper – Kemer country Club
3. Pia Avigidor – Kemer Country Club
 
FEI Yıldızlar Açılış Testi A P2
 
1. Pia Avigidor – Kemer Country Club
2. Pia Avigidor – Kemer Country Club
3. Kayla Kiper- Kemer Country Club
4. Pia Avigidor – Kemer Country Club
5. Dafne Konyalı – Kemer Country Club
 
YENİ BİNİCİLER
 
1. Serra Şehirli-  Ferdi
2. Rüzgar Çağdaş – TASK
P3 
1. Sienna Kiper – Kemer Country Club
 
C LEVEL TESTİ  P2
 
1. Dafne Konyalı – Kemer Country Club
2. Asya Yıldız- SOBK
3. Eylül Akın- Kemer Country Club
4. Maya Yünezer – Kemer Country Club
5. Ece Demircan  - Kemer Country Club
 
P1
 
1. Ali Efe Morkoç – TASK 
2. Defne Deniz Yaşar – Ferdi
 
YENİ BİNİCİLER 
 
1. Gülsüm Uzel – Kemer Country Club
2. Osman Can Uzel – Kemer Country Club
 
USTA BİNİCİLER 
 
1. Murat Sarıçoban – SOBK
2. Ebru Adaş – SOBK
3. Ayda Mboob – İASK
 
SEVİYE 1
 
1. Alperen Alper
 
BAŞLANGIÇ A TESTİ 
 
1. Binbaşı Özgür Belen - TSKSG
2. Musa Güvenç-  İZASK
3. Binbaşı Özgür Belen - TSKSG
 
PARA AT TERBİYESİ SONUÇLARI – 30 Mayıs Pazar SEVİYE 1
 
1. Alperen Alper
 
BAŞLANGIÇ A TESTİ 
 
1.Binbaşı Özgür Belen - TSKSG
2. Musa Güvenç-  İZASK
3. Binbaşı Özgür Belen - TSKSG
 
 

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