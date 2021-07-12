Kenan Karaman'ın maaşı ortaya çıktı

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı milli yıldız Kenan Karaman yıllık 10 milyon TL kazanacak.

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 13:40
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralını 8+6 olarak duyurması sonrasında Beşiktaş'ta yerli oyuncu harekatı başlamıştı.
 
Bu doğrultuda Salih Uçan'a imza attıran Kartal, 2. yerli transferini de gerçekleştirdi.
 
Beşiktaş yönetimi, Almanya İkinci Lig ekibi Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona eren Milli hücum oyuncusu Kenan Karaman'la anlaştı. Bu hafta içi İstanbul'a gelecek olan Karaman'la masaya oturacak olan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla 3 yıllık kontrata imza atacak.
 
Transferin resmen tamamlanmasının ardından başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçecek ve sonrasında takıma dahil olacak. 27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrfor olarak görev yapıyor. Kenan, bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de oynadı. Son 3 sezonu Düsseldorf formasıyla geçiren Milli futbolcu geçen yıl 29 maçta 7 gol attı, 2 asist yaptı.

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Etiketler: kenan karaman beşiktaş
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