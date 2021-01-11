Kenan Karaman'ın yarım sezon için bonservis bedeli...

Fortuna Düsseldorf Kenan Karaman için 650 bin euro istedi.

11 Ocak 2021 Pazartesi - 14:37
İLGİLİ HABERLER
Vida'dan Mandzukic'e: Hiç düşünme ve teklifi kabul et Yıldız golcü Beşiktaş'ı takibe aldı taraftarlar heyecanlandı İki gol attı teklif yağmaya başladı Lyon Beşiktaş'ın yıldızı için İstanbul'a geliyor Beşiktaş'a şok! Mensah Hatayspor maçında yok

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kenan Karaman için F. Düsseldorf ile temaslara başladı. Hem sakatlıklar hem de Covid-19 tehlikesi nedeniyle hücumda alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, milli takımın formda ismi Kenan Karaman için kulübüyle kontak kurdu
 
26 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen, ara transferde kadroya dahil etmek için yaptığı teklife "650 bin Euro bonservis bedeli istiyoruz" yanıtı aldı.
 
A Milli Takım'ın da kadrosunda yer alan Kenan için yönetim bonservis sorununu çözmek görüşmelerini sürdürüyor. Ekonomik sorunlardan dolayı bu parayı verme ihtimali zayıf olan Kartal'ın olumsuz durumda deneyimli oyuncuyu sezon sonu takıma kazandırma kararı aldığı belirtildi. Milli futbolcunun da siyah-beyazlı takıma gelmek için istekli olduğu kaydedildi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: kenan karaman beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
1 milyon euro'luk limit vardı Galatasaray ilk transferini yaptı! Fatih Terim'e müjdeli haberi verdiler 1 milyon euro'luk limit vardı Galatasaray ilk transferini yaptı! Fatih Terim'e müjdeli haberi verdiler
Fenerbahçe'ye Mesut Özil şoku! The Sun duyurdu taraftarlar kahrolduFenerbahçe'ye Mesut Özil şoku! The Sun duyurdu taraftarlar kahroldu Ezequiel Garay'ın eşinden çıplak fotoğraf Ezequiel Garay'ın eşinden çıplak fotoğraf Galatasaray Aytaç Kara'yı transfer ettiGalatasaray Aytaç Kara'yı transfer etti
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.