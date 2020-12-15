Kenan Karaman sürprizi! 1,5 milyon euro...

Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ın sözleşmesinde 1,5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

15 Aralık 2020 Salı - 8:06
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Galatasaray, Kenan Karaman’ın peşinde...Kadro rotasyonunu genişletmeyi planlayan Galatasaray, Kenan Karaman’ı bonservisiyle transfer etmek istiyor.
 
Sarı -kırmızılı yönetimin ilk hedefi, birçok talibi olan milli futbolcunun transferini devre arasında bitirmek.
 
Kenan Karaman’ın Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun serbest kalma bedeli ise 1.5 milyon Euro.
 
Asıl mevkiisi santrfor olan Kenan Karaman, kanatlarda da görev yapabiliyor. A Milli Takım forması giyen Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga 2’de 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
 

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Etiketler: kenan karaman galatasaray
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