Kenan Koçak Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını reddetti! 'İkinci adam olmam'

Emre Belözoğlu'nun yanına tecrübeli bir antrenör arayan Fenerbahçe, Hannover 96'yı çalıştıran Kenan Koçak'a gitti ama...

29 Mart 2021 Pazartesi - 16:04 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 16:11
İLGİLİ HABERLER
Emre Belözoğlu'ndan flaş Serkan Reçber ve İsmail Kartal açıklaması Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama! 'Yurtdışından yardımcı hoca gelecek' Fenerbahçe'ye Perotti müjdesi! Dün istifa etmişti! İsmail Kartal Fenerbahçe'ye... Ozan Tufan'a bir tebrik de Emre Belözoğlu'ndan

Sampiy10 / Özel

Milli arada sürpriz bir şekilde Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu’nu sahaya indiren Fenerbahçe yönetiminin genç teknik adamın yanına Süper Lig’i iyi bilen tecrübeli hoca arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE YENİ ANTRENÖRÜNÜ YURTDIŞINDAN GETİRECEK

Göreve geldikten sonra ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkan yeni antrenör konusunda İsmail Kartal ile Serkan Reçber iddialarını yalanlayan Emre Belözoğlu, dört gözle beklenen hocanın yurtdışından geleceğini belirtirken, Fenerbahçe’nin bu konuda bir teknik direktörle masaya oturduğu fakat 40 yaşındaki çalıştırıcının sarı lacivertli kulübü reddettiği ortaya çıktı.
 


KENAN KOÇAK: YARDIMCI ANTRENÖR OLMAM

Şu anda Almanya 2.liginde Hannover 96’yı çalıştıran Kenan Koçak’a giden Fenerbahçe’nin reddedildiği kaydedilirken 2023’e kadar sözleşmesi sürecek olan Koçak’ın yardımcı antrenörlük teklifine sıcak bakmadığı bildirildi. Daha önce Mannheim, Sandhausen takımlarını çalıştıran Kenan Koçak’ın ikinci adam olma projesini elinin tersiyle ittiği vurgulanırken, görüşmeleri menajer Ahmet Bulut’un sürdürdüğü, yeni hocanın çok kısa bir sürede açıklanacağı ifade edildi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: kenan koçak fenerbahçe emre belözoğlu
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi: 4 milyon Euro... Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi: 4 milyon Euro...
Dusco Tosic'in yeni ihaneti manşetlerde! Jelena'nın en yakın dostu...Dusco Tosic'in yeni ihaneti manşetlerde! Jelena'nın en yakın dostu... Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın gizli sırrı ortaya çıktı! Erol Bulut haberini alır almaz... Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın gizli sırrı ortaya çıktı! Erol Bulut haberini alır almaz... Fenerbahçe'ye büyük müjde! Samatta'dan kurtuluyorlarFenerbahçe'ye büyük müjde! Samatta'dan kurtuluyorlar
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.