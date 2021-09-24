Kenan Koçak Stefan Kuntz'un yardımcısı oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, birinci yardımcı antrenörü belli oldu.

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Fesih görüşmeleri başladı

Tercüman da olacak

Ayrıca, Kuntz'un ekibinde belirlediği bir de tercüman yer alacak.

Bilindiği üzere Kuntz, geçtiğimiz günlerde A Milli Takım ile 3 yıllık sözleşme imzalarken Türkçe konuşan bir antrenör tercih edeceklerini söylemişti.

"4 tane isim üzerinde odaklanıyoruz"

Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

"U-21 Takımı'ndaki yardımcım bilimsel konularda çok tecrübeliydi. Burada öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Onun yerine Türkçe konuşan bir antrenörü tercih edeceğiz. 4 tane isim üzerinde odaklanıyoruz. Ben burada başarılı bir teknik direktör olmak istemenin yanında aynı zamanda en Türk-Alman ya da en Alman-Türk olacağım."