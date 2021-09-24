Kenan Koçak Stefan Kuntz'un yardımcısı oldu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Kenan Koçak, A Milli Takımda Stefan Kuntz'un yardımcısı oldu.

24 Eylül 2021 Cuma - 9:51
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, birinci yardımcı antrenörü belli oldu.
 
Kenan Koçak oldu
 
Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre; Hamit Altıntop'un yoğun çabası sonrası, Stefan Kuntz'un birinci yardımcı antrenörü Kenan Koçak oldu.
 
Fesih görüşmeleri başladı
 
Hannover 96'dan ayrılan ancak sözleşmesi devam eden 40 yaşındaki teknik adamın kulübüyle fesih görüşmelerine başladğı belirtildi.

 
Tercüman da olacak
 
Ayrıca, Kuntz'un ekibinde belirlediği bir de tercüman yer alacak.
 
Bilindiği üzere Kuntz, geçtiğimiz günlerde A Milli Takım ile 3 yıllık sözleşme imzalarken Türkçe konuşan bir antrenör tercih edeceklerini söylemişti.
 
"4 tane isim üzerinde odaklanıyoruz"
 
Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:
 
"U-21 Takımı'ndaki yardımcım bilimsel konularda çok tecrübeliydi. Burada öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Onun yerine Türkçe konuşan bir antrenörü tercih edeceğiz. 4 tane isim üzerinde odaklanıyoruz. Ben burada başarılı bir teknik direktör olmak istemenin yanında aynı zamanda en Türk-Alman ya da en Alman-Türk olacağım."

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Etiketler: stefan kuntz kenan koçak
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