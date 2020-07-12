Kenan Sofuoğlu, Ramazan'ın hayalini gerçekleştirdi

Trabzon'a bağlı Yomra ilçesinde yaşayan ve bisikletini motosiklete benzeten 14 yaşındaki Ramazan Canın motosiklet hayalini, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu gerçekleştirildi. Sofuoğlu, Ramazan Cana motosiklet hediye etti.

DHA 12 Temmuz 2020 Pazar - 16:19
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Yomrada yaşayan Ramazan Can, kullandığı bisikleti motosiklete benzetince dikkat çekmişti. AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Ramazan Can ve ailesini Sakaryada ağırladı. Akyazı ilçesinde bulunan kendine ait antrenman pistinde Ramazan Can ve ailesiyle buluşan Sofuoğlu, önce Ramazanla birlikte motosiklet sürdü ardından ise Ramazan Cana bir motosiklet hediye etti. Ramazan Canın gelecek vadettiğini belirten ve motosiklet yarışı seçmelerine davet eden Sofuoğlu, Ramazan Cana ehliyet almadan motosiklet kullanmaması gerektiğini söyleyerek, ekipmansız motosiklete binmeyeceği konusunda da söz aldı. 
 
Kenan Sofuoğlu, Ramazanın bisiklete yaptığı tasarımı çok beğendiğini söyleyerek, Ben meclisteyken başka bir milletvekilimiz bana Ramazan ile ilgili çıkan haberi gösterdi ve bende ilk kez orada gördüm. Bisikletine yaptığı tasarımı çok beğendim ve bisikleti de eski görünce aklımdan Ramazana bisiklet hediye etmek gelmişti. Sonrasında Ramazanı ailesiyle birlikte Sakaryaya çağırarak motosiklete bindirelim dedik ama sadece bindirmekle kalmayarak bu kadar hevesli bir çocuk için Yamaha markasına rica ettim beni kırmadılar ve hediye ettiler. Ramazanın haberi yoktu bu arada motordan, sadece motorla olmaz diyerek kask, elbise gibi hediyeleri de herkes Ramazana yolladı ve bu mutluluğa ortak oldu. dedi. 
 
 
Ramazan Can ise, Küçüklüğümden beri hep motora binmek istiyordum. Sonra aklıma geldi, yapabilirim dedim ve yaptım. Şimdi de gerçek bir motosikletim oldu. Teşekkür ediyorum. diye konuştu. 

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