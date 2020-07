Kenan Sofuoğlu, Ramazan'ın hayalini gerçekleştirdi

Yomrada yaşayan Ramazan Can, kullandığı bisikleti motosiklete benzetince dikkat çekmişti. AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu Ramazan Can ve ailesini Sakaryada ağırladı. Akyazı ilçesinde bulunan kendine ait antrenman pistinde Ramazan Can ve ailesiyle buluşan Sofuoğlu, önce Ramazanla birlikte motosiklet sürdü ardından ise Ramazan Cana bir motosiklet hediye etti. Ramazan Canın gelecek vadettiğini belirten ve motosiklet yarışı seçmelerine davet eden Sofuoğlu, Ramazan Cana ehliyet almadan motosiklet kullanmaması gerektiğini söyleyerek, ekipmansız motosiklete binmeyeceği konusunda da söz aldı.