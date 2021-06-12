Kenan ve Umut'tan itiraf! 'En büyük problem...'

6 puanı alacaklarına inandığını söyleyen Umut, "Bu maç istediğimiz gibi olmadı. Çok üzgünüz, özür dileriz. Halkımızı mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Önümüzdeki iki maç var. Buralara biz geldik. İnşallah 6 puanı alıp çıkacağız. İyi çalışacağız." ifadelerini kullandı.