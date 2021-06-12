Kenan ve Umut'tan itiraf! 'En büyük problem...'

3-0'lık İtalya mağlubiyetinden sonra açıklamalarda bulunan Kenan Karaman ve Umut Meraş Galler maçını işaret ederek '6 puan alarak gruptan çıkacağız' dediler

12 Haziran 2021 Cumartesi - 0:19
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A Milli Takımımızın İtalya'ya 3-0 yenildiği maçın ardından Kenan Karaman açıklamalarda bulundu.
 
İtalya'nın kalitesine dikkat çeken Kenan, "İlk yarı skoru tuttuk. İtalya çok etkili bir takım. Taktiksel olarak üst düzeyler. İlk yarı zorlandık. Defansa top kazandığımızda öne çıkamadık, bu problemdi. Bu bir turnuva. Şimdi Galler maçına konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.
 
UMUT MERAŞ: ÇOK ÜZGÜNÜZ ÖZÜR DİLERİZ

6 puanı alacaklarına inandığını söyleyen Umut, "Bu maç istediğimiz gibi olmadı. Çok üzgünüz, özür dileriz. Halkımızı mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Önümüzdeki iki maç var. Buralara biz geldik. İnşallah 6 puanı alıp çıkacağız. İyi çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Etiketler: umut meraş kenan karaman türkiye italya
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